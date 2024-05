Il Quartiere San Paolo di Bari si prepara per i festeggiamenti in onore di Santa Rita

BARI - A un mese di distanza dai festeggiamenti in onore di Santa Rita da Cascia, il Quartiere San Paolo di Bari si prepara ad accogliere un momento di devozione e festa che coinvolge l'intera comunità.Santa Rita da Cascia è una figura molto venerata dai pugliesi, apprezzata per la sua vita di virtù e i miracoli che sono stati attribuiti alla sua intercessione. Rappresenta la santa dei casi impossibili, e molti giovani e famiglie pregano affinché possa intervenire con un miracolo nelle loro vite.Il Quartiere San Paolo-Bari si prepara per questo evento con grande entusiasmo, con i paesi che vengono tappezzati con l'immagine della Santa e la comunità che si prepara a celebrare la sua memoria.Uno dei luoghi simbolo di devozione a Santa Rita nel Quartiere San Paolo è il giardino dedicato a lei, presente da circa vent'anni. Ogni giorno, decine di famiglie si recano in questo luogo per venerare la santa di Cascia e chiedere la sua intercessione.L'appuntamento principale per i festeggiamenti è fissato per il 21-22 maggio presso il Giardino di Santa Rita, situato in via Giovanni Candura Ang Pacifico Mazzoni. Nei prossimi giorni verrà diffuso il programma completo delle celebrazioni, che coinvolgeranno la comunità in momenti di preghiera, riflessione e festa.