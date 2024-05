Ferrovie del Sud Est al WTA Tour 125 Open delle Puglie

BARI - Ferrovie del Sud Est (FSE) ha annunciato il suo sostegno al torneo femminile WTA Tour 125 Open delle Puglie, che si terrà a Bari dal 3 al 9 giugno. Con una storia di 93 anni e oltre 1,7 miliardi di investimenti tra PNRR e piano decennale, FSE si afferma come un player fondamentale dell’intermodalità all’interno del Gruppo FS.Impegnata da sempre a consolidare il legame con il territorio e a promuovere iniziative che esaltano le eccellenze locali, FSE quest’anno è al fianco del prestigioso torneo femminile di tennis. “Abbiamo in programma di facilitare l’accesso al torneo, promuovendo al contempo l’immagine dell’evento e la partecipazione di un pubblico sempre più ampio, trasformando il torneo in una vera e propria festa dello sport per l’intera comunità pugliese. Il WTA Tour 125 Open delle Puglie rappresenta per noi un’opportunità ideale per sottolineare anche il nostro impegno verso l’uguaglianza di genere, non solo nello sport ma anche in Ferrovie del Sud Est, dove si promuove la crescita professionale delle nostre colleghe”, ha dichiarato Venerando Monello, Presidente di Ferrovie del Sud Est.Al termine della manifestazione, verrà conferito un premio speciale, il Premio Ferrovie del Sud Est, destinato a chi darà prova di impegno, sportività e passione durante il torneo, elementi che rispecchiano i valori fondamentali dell’azienda.