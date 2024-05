Jack Daniel's, al Mi Ami il fine settimana tra musica e skateboard

MILANO - Se c’è una cosa che non cambierà mai, è il legame di Jack Daniel’s con la musica. Sin dalla sua nascita è stata una costante, da quando Mr. Jack in persona formò la Silver Cornet Band insieme ad un gruppo di abitanti di Lynchburg e lavoratori della famosa distilleria fino a tante avventure on the road con grandi artisti, affermati ed emergenti. E quest’anno il viaggio di Jack a ritmo di musica fa tappa al MI AMI, il Festival della Musica Bella e dei baci che ogni anno apre la stagione estiva degli eventi della musica dal vivo. Il MI AMI quest’anno celebra le sue 18 edizioni con il meglio della musica italiana e della nuova scena e ospiti internazionali, e Jack è pronto a festeggiare insieme in un lungo fine settimana ricco di sorprese. L’appuntamento è al Circolo Magnolia (MI), il 24 -25 e 26 maggio.

Jack sarà presente al Festival con un palco dedicato, animato ogni giorno dalla migliore musica in circolazione: da okgiorgio a Sethu, da VALE LP ai Tre Allegri Ragazzi Morti e Anna Castiglia (il programma completo è sul sito ufficiale del MI AMI). Nell’area Chill & Fun del Festival Jack Daniel’s porta una maestosa skate pipe animata ogni giorno da skater professionisti con le loro imperdibili evoluzioni.

E poi, nel bar accanto al palco Jack Daniel’s, una drink list pensata per l’occasione per scegliere il cocktail perfetto da gustare sottopalco, due proposte frozen – Jack e Cola e Lynchburg Lemonade – per rinfrescarsi al meglio e una vending machine in cui tentare la fortuna per conquistare l’iconico merch made in Jack Daniel’s, tra cui gli skateboard realizzati con le assi delle botti dove matura il whiskey e marchiati a fuoco con il celebre logo Old No.7 (inserendo i gettoni ottenuti con l’acquisto di un drink presso il bar Jack Daniel’s).

Sarà un weekend ricco di musica e divertimento, accompagnata dal gusto inconfondibile di Jack Daniel’s.