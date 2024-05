Rassegna 'Libri Salvati' a Trinitapoli: una presa di posizione contro la censura

A Trinitapoli, venerdì mattina, si è svolta con grande successo l'iniziativa culturale intitolata "Libri Salvati". Promossa dall'Associazione Italiana Biblioteche (AIB), l'evento si è tenuto nella piazzetta Di Pillo, offrendo un'importante occasione di riflessione sulla censura e sulla libertà di espressione.Il titolo stesso dell'evento richiama un momento cruciale della storia: la Notte dei Cristalli, durante la quale centinaia di opere letterarie considerate non conformi allo spirito tedesco vennero bruciate. Questa rassegna si propone di commemorare quel tragico evento e di sensibilizzare sulle minacce alla libertà culturale.Un elemento fondamentale della rassegna è l'inclusione di brani tratti da libri censurati dalle varie amministrazioni comunali negli ultimi anni. Questo aggiunge un importante spunto di discussione sulla libertà culturale e mette in luce la necessità di proteggere il libero accesso alla conoscenza e alla cultura.L'iniziativa è stata promossa dai bibliotecari della cooperativa Lilith Med 2000, gestori della Biblioteca Mons. V. Morra, in collaborazione con l'IISS dell'Aquila Staffa e il progetto BibliotechiAMO. Questa collaborazione tra enti e associazioni dimostra l'importanza dell'unione di sforzi per promuovere la cultura e garantire il libero accesso alla conoscenza."Libri Salvati" si configura non solo come una celebrazione della cultura e della letteratura, ma anche come una presa di posizione contro la censura e tutte le forme di limitazione della libertà di espressione. La partecipazione attiva e l'interesse dimostrato dal pubblico testimoniano l'importanza di tali iniziative nel promuovere la consapevolezza e il dibattito su questioni cruciali per la nostra società.