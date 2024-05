Festival dell’Innovazione Digitale: una seconda edizione oltre le aspettative

Giuseppe Varriello , amministratore unico della Gary di Bitonto, è stato premiato per l'impegno nella digitalizzazione, che ha permesso all'azienda di veicolare il brand in tutta Europa.

Durante la premiazione, Paglialunga ha annunciato ulteriori sviluppi per Deghi Spa. "Abbiamo ultimato la logistica del pacco," ha spiegato, "ora stiamo lavorando sulla manifattura tabacchi di Lecce, che diventerà la nostra nuova casa e il cuore pulsante dell’azienda."



Durante la premiazione, Paglialunga ha annunciato ulteriori sviluppi per Deghi Spa. "Abbiamo ultimato la logistica del pacco," ha spiegato, "ora stiamo lavorando sulla manifattura tabacchi di Lecce, che diventerà la nostra nuova casa e il cuore pulsante dell'azienda."

Il Festival dell'Innovazione Digitale non solo celebra le eccellenze locali ma anche stimola un ambiente di crescita e collaborazione che promette di rendere la Puglia un hub tecnologico di rilevanza nazionale e internazionale.

BARI - Il Festival dell’Innovazione Digitale ha chiuso la sua seconda edizione con un successo straordinario, attirando oltre 1500 presenze e consolidando la Puglia come polo emergente nel settore tecnologico. Il professor Pierfelice Rosato, coordinatore del Business Marketing Talks e docente di marketing strategico presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Bari (Uniba), ha sottolineato l'importanza crescente del settore digitale per la regione."Il digitale è un settore che per la Puglia vale oltre 3,5 miliardi ed è in continua crescita. Nei prossimi anni, crescerà ancora di più grazie agli investimenti in digitalizzazione spinti dal PNRR," ha dichiarato Rosato. "È un settore che sta consentendo una formazione qualificata per i ragazzi e sta portando molte imprese che prima lavoravano soltanto al nord a scegliere la Puglia e Bari in particolare."Rosato ha evidenziato l'afflusso di imprese nazionali e multinazionali in Puglia, attratte dalla qualità della formazione locale. "Non è un caso che al BMT abbiamo voluto la presenza dei player istituzionali, delle aziende, dei centri di ricerca e delle università per connettere tutti gli attori utili ad arricchire l’ecosistema digitale del nostro territorio."Durante il festival, tre aziende pugliesi sono state premiate con il BMT Award per l'innovazione digitale: