Lecce, Alexis Blin rinnova il contratto fino al 30 giugno 2027

FRANCESCO LOIACONO - Il centrocampista francese Alexis Blin del Lecce 27 anni, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2027. Il legame precedente scadrà il 30 giugno 2025. Il calciatore si è fatto notare in questo campionato di Serie A per determinazione, carattere, personalità e velocità sia in fase di copertura che in appoggio agli attaccanti.

Blin ha disputato 30 partite con i giallorossi pugliesi ed è stato ammonito 4 volte. Il Lecce lo ha acquistato dall’ Amiens, una squadra francese il 23 giugno 2021. Nella sua carriera ha giocato nell’ Amiens, nel Tolosa, nel Le Mans e nell’ Under 19 del Le Mans. Inoltre è stato titolare nella Francia Under 17, nella Francia Under 19, nella Francia Under 20 e nella Francia Under 21. Blin ha dato un contributo importante al Lecce sia per la promozione dalla B in A nel 2021-22 che nelle due salvezze ottenute dalla squadra pugliese nella scorsa stagione e in questo torneo.