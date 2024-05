Fondo per l’Alzheimer e le Demenze della Regione Puglia: incontro aperto a Giovinazzo il 9 maggio alle 17.30

GIOVINAZZO - Il 9 maggio, a partire dalle 17.30, presso il "Centro per le Famiglie" situato nel "Parco Scianatico" di Giovinazzo, si terrà un incontro aperto alla cittadinanza dedicato al Fondo per l’Alzheimer e le Demenze della Regione Puglia.Il Disturbo Neurocognitivo Minore rappresenta una condizione clinica caratterizzata da un lieve declino delle capacità cognitive, che tuttavia non compromette significativamente la funzionalità quotidiana del soggetto. Questa condizione può essere considerata uno stadio precoce rispetto allo sviluppo di un quadro di Disturbo Neurocognitivo Maggiore o Demenza. Identificare precocemente il Disturbo Neurocognitivo Minore offre opportunità di intervento per rallentare o bloccare l'evoluzione della neurodegenerazione. Il progetto della Regione Puglia per il "Fondo per le Demenze e l’Alzheimer" mira a migliorare il percorso diagnostico-assistenziale per i pazienti affetti da Disturbo Neurocognitivo, omogeneizzando gli strumenti e i percorsi clinici e sensibilizzando i medici e gli specialisti del territorio.L'iniziativa prevede anche interventi non farmacologici, psico-educazionali e psico-sociali rivolti alle persone adulte. Tuttavia, il progetto si scontra spesso con lo stigma sociale, rendendo necessaria un'azione mirata alla sensibilizzazione e al miglioramento del sostegno per i pazienti e i loro caregiver. L'obiettivo è creare comunità "Dementia Friendly" e Giovinazzo, già "Amica delle Persone con demenza", mira ad accelerare questo processo.L'iniziativa giovinazzese, intitolata "Ricordiamocelo Prima: Nuove Strategie di Prevenzione della Demenza", sarà articolata in quattro fasi. Dopo i saluti istituzionali, seguirà una fase di sensibilizzazione strutturata in modo interattivo su temi quali il disturbo neurocognitivo, gli stili di vita, l'importanza della stimolazione cognitiva e della diagnosi precoce. Successivamente, verranno formati dei focus group per raccogliere informazioni sulla qualità e l'accessibilità dei servizi territoriali dedicati e per ricevere feedback su come migliorarli. Infine, ci sarà una fase di socializzazione che permetterà ai partecipanti di porre domande personali agli specialisti presenti.L'incontro gode del patrocinio del Ministero della Salute, dell'Istituto Superiore di Sanità, del Dipartimento della Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti della Regione Puglia, del Centro per le Malattie Neurodegenerative e Invecchiamento Cerebrale dell'Università degli Studi di Bari, della Pia Fondazione Cardinale Giovanni Panico di Tricase. È promosso dall'Unità di Coordinamento delle Attività Scientifiche del Fondo per l'Alzheimer e le Demenze della Regione Puglia, in collaborazione con il Comune di Giovinazzo, Confcooperative Sanità Puglia, Puglialzheimer e con il Centro Diurno Gocce di Memoria, gestito dalla Scs Anthropos.Per maggiori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la Scs Anthropos ai numeri 080.3947612 o 338.2966505.