Trasporti, finanziati dalla Giunta per interventi per la sicurezza ferroviaria delle Linee Bari – Matera e Altamura – Avigliano Lucania di FAL

BARI - La Giunta ha iscritto a bilancio 35.090.000,00 euro a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 182 del 29/04/2020 destinati alle Ferrovie Appulo Lucane per interventi volti all’attrezzaggio tecnologico delle Linee Bari – Matera e Altamura – Avigliano Lucania, al fine di incrementarne la sicurezza ferroviaria.Ritenendo che, con l’emanazione del D.M. n. 270 del 26 Ottobre 2023, sia stata perfezionata l’obbligazione giuridica in favore della Regione Puglia, connessa all’attuazione di interventi sulla infrastruttura delle linee ferroviarie regionali non interconnesse alla rete nazionale, per l’importo complessivo di Euro 35.090.000,00, la Giunta ha approvato una variazione al Bilancio di previsione 2024 e pluriennale 2024- 2026.Verranno così finanziati i seguenti interventi: raddoppio tratta Palo del Colle Grumo Appula prog. km 17+081 + 21+616 con € 21.030.000,00; rinnovo armamento tratta Altamura – Marinella progr. km48+345 ÷ 60+422 (linea Bari – Matera) con € 10.400.000,00; rinnovo armamento tratta Bari Centrale – Bari Scalo progr. km 0+000 ÷ 1+809 (linea Bari – Matera), € 1.020.000,00; rinnovo Piano del ferro – stazione di Gravina progr. km 11+710 (linea Altamura – Avigliano Lucania), € 1.350.000,00; rinnovo Piano del ferro – stazione di Marinella progr. km 60+422 (linea Bari – Matera), € 1.290.000,00.