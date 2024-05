Tutto pronto per la serata inaugurale del Paisiello Spring 2024

TARANTO - Taranto si prepara ad accogliere il Paisiello Spring 2024, una rassegna musicale organizzata dagli Amici della Musica "Arcangelo Speranza" in collaborazione con il Conservatorio "Giovanni Paisiello" e con il sostegno del Comune di Taranto.La serata inaugurale avrà luogo domani, giovedì 9 maggio 2024, data che coincide con il 284º anniversario dalla nascita del celebre compositore tarantino Giovanni Paisiello, avvenuta nel lontano 1740. Questa rassegna, fortemente voluta dagli Amici della Musica, offre un'opportunità di visibilità ai giovani talenti musicali del territorio.Il programma prevede due concerti distinti. Alle ore 19, nel suggestivo Salone degli Specchi di Palazzo di Città, si esibirà il pianista FLAVIO D. TOZZI, giovane talento del panorama musicale italiano. Allievo della rinomata pianista Alba Noti, Tozzi ha conquistato numerosi premi nazionali ed internazionali, distinguendosi per la sua straordinaria bravura. Durante il concerto, eseguirà opere di Beethoven, Bach e Liszt.Successivamente, la rassegna si sposterà nel maestoso Duomo di San Cataldo di Taranto. Qui, alle ore 20, verrà consegnato il Premio “Cataldus d‘Argento”, seguito alle 20.30 dall'esibizione del Quartetto d'Archi del Conservatorio Statale “Giovanni Paisiello”. Composto dagli allievi del Triennio Accademico di I livello della classe del Maestro Massimiliano Monopoli, il quartetto si esibirà nel Quartetto n. 2 in La Maggiore di Giovanni Paisiello, un componimento che mira a valorizzare le pagine meno conosciute del repertorio quartettistico.L'ingresso ai concerti è gratuito, fino ad esaurimento posti disponibili. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare gli Amici della Musica ai numeri 099.7303972 o 329.3462648, oppure visitare il sito web www.amicidellamusicataranto.it