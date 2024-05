Il successo del pizzaiolo tarantino Vito Fuggetti al Campionato di Parma con tecnica ed innovazione

PARMA - È suo il 31esimo posto come miglior pizzaiolo al mondo specializzato nella pizza senza glutine. Vito Fuggetti, in arte SerVito, a tale posizione si è classificato al Campionato Mondiale della Pizza di Parma 2024. Fuggetti era già conosciuto a Taranto e non solo per la tecnica e l’innovazione apportate nel mondo della pizza: qualità che gli hanno valso il Premio Arcimboldo d’oro con due pennelli 2024.E adesso il successo del Mondiale di Parma non è un altro che un ulteriore tassello, ma non ultimo, alla sua lunga carriera.“Grazie a tanti studiosi la tematica della celiachia ha subito un’evoluzione notevole. Così ho portato innovazione nella mia professionalità e ho presentato a Parma un prodotto che mi ha davvero soddisfatto” ha dichiarato Fuggetti.Inoltre Fuggetti ha coordinato la squadra “S’pò ffà” con cui ha gareggiato, in collaborazione con la squadra Sud: da questo connubio è nato proprio il gruppo “A Sud s’pò ffà”.Il successo di Fuggetti a Parma è stato piacevolmente accolto anche nella sua Taranto: intenso il sostegno da parte dei suoi concittadini che hanno fatto il tifo per lui.Presso la pizzeria “Spicchi e Morsi”, dove potete assaggiare le prelibatezze di Fuggetti, la pizza “A Sud s’pò ffà” è la new entry del menu: pomodorino giallo, ciliegino rosso, mozzarella fior di latte e Capocollo di Martina Franca. Un mix di ingredienti variegati, intensi, provenienti dal Sud che perfettamente si sposano all’insegna della tipicità.Nuove sfide attendono adesso Vito Fuggetti, che di certo non si tira indietro: come ha dimostrato, insieme ai suoi compagni di avventura, “A Sud s’pò ffà”. E questa è una certezza.