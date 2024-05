Giuseppe Raffaele confermato come allenatore del Cerignola fino al 2025

Il Percorso di Raffaele con il Cerignola



Raffaele è arrivato al Cerignola l'11 marzo, subentrando a Ivan Tisci dopo il suo esonero. Sotto la sua guida, la squadra ha mostrato un significativo miglioramento, riuscendo a superare il primo turno dei Play Off contro il Giugliano. Tuttavia, l'avventura dei pugliesi si è conclusa nel secondo turno della fase a gironi, dove sono stati eliminati dalla Casertana.



La Stagione Precedente



Prima di approdare al Cerignola, Raffaele aveva allenato il Potenza nel girone C di Serie C nella scorsa stagione. Anche in quella occasione, il tecnico era riuscito a portare la squadra ai Play Off, dove però il cammino si era interrotto contro il Foggia.



Le Dichiarazioni di Raffaele



Raffaele ha espresso grande soddisfazione per il rinnovo del contratto e la fiducia accordatagli dalla dirigenza: “Sono molto soddisfatto di poter continuare ad allenare il Cerignola. Ringrazio il presidente Nicola Grieco e i dirigenti per la fiducia e spero di raggiungere nella prossima stagione risultati importanti con gli ofantini.”



Un Futuro Promettente



La conferma di Raffaele rappresenta un segnale di continuità e stabilità per il Cerignola, che punta a migliorare ulteriormente nella prossima stagione. Con la fiducia del presidente Nicola Grieco e il supporto della dirigenza, l'obiettivo è di consolidare i risultati ottenuti e puntare a traguardi ancora più ambiziosi.



I tifosi e l'intera comunità sportiva di Cerignola possono guardare con ottimismo al futuro, sperando che la prossima stagione possa portare nuove soddisfazioni e successi sotto la guida esperta di Giuseppe Raffaele.

