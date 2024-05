Audizione Emiliano: Lacarra (Pd) critica il comportamento del Cdx

ROMA - L'audizione del Presidente Emiliano davanti alla Commissione Antimafia ha suscitato dure critiche da parte del deputato pugliese del Partito Democratico, Marco Lacarra. Secondo Lacarra, quanto avvenuto segna una pagina nera per la storia della Commissione Antimafia, con i parlamentari di maggioranza che avrebbero abusato della seduta istituzionale per fini politici ed elettorali.Lacarra ha accusato i membri della maggioranza di attaccare il Presidente Emiliano in ogni possibile ambito, rivangando persino questioni già chiuse da dieci anni. Tuttavia, Emiliano avrebbe risposto puntualmente a ogni domanda, dimostrando di avere la schiena dritta e la coscienza a posto, e di essere sempre stato in prima linea nella lotta contro le mafie.Il deputato del Partito Democratico ha evidenziato la mancanza di rispetto per le istituzioni da parte della maggioranza attuale, denunciando l'utilizzo strumentale del potere da parte del centrodestra in ogni forma. La critica di Lacarra mette in luce un clima di tensione e strumentalizzazione politica che ha caratterizzato l'audizione di Emiliano davanti alla Commissione Antimafia.