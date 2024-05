Il Biscegliese festeggia i suoi primi cinquant’anni: un'icona del giornalismo locale

BISCEGLIE - Il mensile locale indipendente più antico della Puglia, Il Biscegliese, compie un traguardo straordinario: cinquant'anni di storia, informazione e connessione con la comunità. Fondato nel lontano 1974 da Pietro Rana, il giornale ha resistito alle sfide del tempo, diventando uno dei più longevi d'Italia e un punto di riferimento essenziale per la città di Bisceglie e oltre.Per celebrare questa pietra miliare, domenica 19 maggio, alle 10:30, presso il teatro "Politeama Italia" di Bisceglie, si terrà una cerimonia speciale. La Red Shoes Women Orchestra, diretta dal M° Dominga Damato, accompagnerà l'evento con melodie coinvolgenti, mentre numerose personalità e il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Puglia renderanno omaggio a questo pilastro dell'informazione locale. Inoltre, Poste Italiane contribuirà all'evento con un annullo filatelico dedicato.L'importanza dei periodici d'informazione locale è innegabile: rappresentano una risorsa preziosa per la comunità, offrendo una prospettiva unica e approfondita su eventi, cambiamenti e sviluppi. Il Biscegliese, con la sua presenza costante in edicola e il suo impegno verso la città, incarna questo valore inestimabile.Tommaso Fontana, direttore del mensile, sottolinea l'importanza di questa celebrazione: "Il Biscegliese rappresenta un pilastro della storia e della cultura di Bisceglie, testimoniando mezzo secolo di eventi, cambiamenti e sviluppi sia a livello locale che globale". Fontana evidenzia anche il ruolo cruciale dell'editore, l'ingegner Diego Romano Rana, nel sostenere il giornale nonostante le sfide economiche, dimostrando un profondo attaccamento alla comunità e un desiderio di preservare un'eredità di imparzialità e professionalità.Il giornalismo locale svolge un ruolo fondamentale nel mantenere informata la comunità e nel preservare la storia locale. Con il suo impegno costante e il sostegno della comunità, Il Biscegliese continua a essere una voce autorevole e un fedele cronista per le generazioni future, mantenendo viva la tradizione del giornalismo di qualità nella città di Bisceglie e oltre.