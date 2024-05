Roberto Piccoli torna disponibile per il Lecce dopo la squalifica

- L'attaccante Roberto Piccoli del Lecce è nuovamente disponibile per il prossimo match. Il giocatore non ha potuto prendere parte alla gara contro l'Udinese, persa 0-2 al "Via del Mare" nella trentaseiesima giornata di Serie A, poiché era stato squalificato per una giornata. La decisione del giudice sportivo è giunta dopo che Piccoli, già diffidato, ha subito un'altra ammonizione durante la partita con il Cagliari presso la "Unipol Domus Arena".Nella partita contro l'Udinese, al posto di Piccoli è sceso in campo Almqvist. Tuttavia, il giocatore sarà convocato dall'allenatore Luca Gotti per il match di sabato 18 maggio alle 18 contro l'Atalanta al "Via del Mare". Gotti dovrà decidere se farlo scendere in campo dall'inizio o utilizzarlo come riserva e farlo entrare nel secondo tempo.Durante questa stagione, Piccoli ha disputato 35 partite e segnato 5 reti. Nella sua carriera, ha vestito le maglie di diverse squadre, tra cui l'Atalanta, il Verona, l'Empoli, il Genoa, lo Spezia, oltre a fare parte delle squadre giovanili dell'Atalanta.