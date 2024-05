Il Cerignola pareggia 1-1 contro il Giugliano e vola al secondo turno dei Play Off

- Nel primo turno dei Play Off del girone C di Serie C, il Cerignola ha pareggiato 1-1 contro il Giugliano al "Monterisi" e si è qualificato per il secondo turno per la migliore posizione in classifica rispetto ai campani al termine della fase regolare del torneo.Gli ofantini sono arrivati al settimo posto in classifica con 53 punti, mentre il Giugliano si è classificato all'ottavo posto con lo stesso punteggio, ma con un rendimento peggiore nei confronti diretti contro i pugliesi.Nel primo tempo, al 7', Vuthaj del Cerignola ha sfiorato la rete, mentre al 27' la squadra pugliese è passata in vantaggio grazie a D'Andrea, che ha segnato di destro su cross di Capomaggio. Tuttavia, al 40', i campani hanno pareggiato per merito di Salvemini, con una girata al volo di sinistro sugli sviluppi di una punizione di Di Dio.Nel secondo tempo, al 13', Tascone del Cerignola non è riuscito a concretizzare una buona occasione, mentre al 29' D'Andrea, di testa, non è riuscito a schiacciare in porta. Infine, al 40', Visentin del Cerignola ha salvato sulla linea su una conclusione di destro di Cargnelutti del Giugliano.Il Cerignola affronterà sabato 11 maggio alle 20:30 la Casertana al "Pinto" nel secondo turno dei Play Off del girone.