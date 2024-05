Il Taranto pareggia 0-0 contro il Latina e si qualifica per il secondo turno dei Play Off

Nel primo turno dei Play Off del girone C di Serie C, il Taranto ha pareggiato 0-0 contro il Latina allo "Iacovone" e si è qualificato per il secondo turno per la migliore posizione in classifica rispetto ai laziali.Gli jonici sono arrivati al quarto posto in classifica con 65 punti insieme alla Casertana al termine della fase regolare del torneo, mentre i pontini si sono classificati decimi con 51 punti.Nel primo tempo, al 9', Calvano del Taranto è andato vicino al gol, mentre al 13' Mastroianni del Latina ha sfiorato la rete e al 34' Luciani del Taranto è stato per poco dal segnare.Nel secondo tempo, al 2', D'Orazio del Latina non è riuscito a concretizzare una buona occasione, mentre al 9' Zonta dei pugliesi non è riuscito a inquadrare la porta e al 39' Orlando della squadra di Ezio Capuano è andato a un passo dal vantaggio.Nel secondo turno dei Play Off del girone, il Taranto giocherà contro il Picerno che si è qualificato prevalendo 2-0 sul Crotone al "Curcio". La partita con i lucani si disputerà sabato 11 maggio allo "Iacovone".