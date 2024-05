Il Lecce acquista Balthazar Pierret: nuovo rinforzo per la Serie A

Il Lecce ha annunciato l'acquisto del centrocampista francese Balthazar Pierret, 23 anni, svincolato dal Quevilly Rouen. Il giocatore, arrivato in Puglia a parametro zero, ha firmato un contratto con i salentini fino al 30 giugno 2027. Pierret, il cui contratto con la squadra di Serie B francese scadrà il 30 giugno, è il primo acquisto del Lecce per il prossimo campionato di Serie A.Il direttore dell'area tecnica del Lecce, Pantaleo Corvino, ha dichiarato: “Pierret è il nostro primo acquisto per il prossimo campionato di Serie A, è stato tra i migliori calciatori di questa stagione della Ligue 2, la Serie B della Francia”. Nonostante il Quevilly Rouen sia retrocesso in Serie C, Pierret ha disputato un ottimo campionato, totalizzando 30 presenze e realizzando 5 reti.Il giovane centrocampista ha espresso il suo dispiacere per la retrocessione del Quevilly Rouen, ma ha anche sottolineato l'importanza di questa esperienza nella sua crescita come calciatore. "Sono dispiaciuto per non essere riuscito a evitare la retrocessione in Serie C del Quevilly Rouen, ma conserverò un bel ricordo di questa squadra che mi ha fatto crescere come calciatore. Sono pronto per giocare in Italia e spero di disputare nella prossima stagione un buon campionato nel Lecce in Serie A", ha dichiarato Pierret.Con questo acquisto, il Lecce si prepara ad affrontare la prossima stagione in Serie A con rinnovato entusiasmo, puntando su giovani talenti per rinforzare la squadra e competere ai massimi livelli.