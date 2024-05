Multicuturita presenta il 'Premio Nazionale Rino Arbore', il 30 e 31 maggio a Capurso

Sono quasi 400 gli studenti che il 30 e il 31 maggio giungeranno a Capurso da tutto il Sud Italia per partecipare al Premio Nazionale Rino Arbore. Il concorso musicale è stato istituito in memoria del virtuoso chitarrista pugliese dall’associazione Multiculturita, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Capurso e con la direzione artistica del Maestro Mirko Signorile, compositore, docente del Conservatorio Statale “Giovanni Paiesello” e Presidente della giuria del concorso. In giuria anche i Maestri Antonio Di Lorenzo, Giorgio Vendola, Vito Ottolino, Cecilia Gigante e Clelia Sguera.

Scomparso nel 2021 a 62 anni, Rino Arbore è stato un esponente di spicco del jazz contemporaneo. Da «Après la nuit» a «Temporary Life?», ultimo album pubblicato un mese prima la sua scomparsa, il musicista barese ha saputo costruire un universo musicale fatto di innovazione e sperimentazione.

Le esibizioni degli iscritti al concorso a lui dedicato, studenti di scuola secondaria di I grado e dei Licei Musicali, ovvero a ragazzi tra gli 11 e i 18 anni, si terranno nella Biblioteca Comunale G. D’Addosio e nel Chiostro del Santuario della Madonna del Pozzo, due luoghi in cui i giovani partecipanti potranno esibirsi dal vivo e mettere in mostra il loro talento, oltre che il lavoro attento e competente dei docenti. Tra gli iscritti ci sono singoli, duetti, terzetti, quartetti e cinque prestigiose orchestre. In palio per i vincitori ci sono borse di studio in buoni da spendere in libri e articoli musicali fino a 300,00 euro.

"La prima edizione del concorso musicale dedicato a Rino Arbore ha superato ogni aspettativa - dichiara il sindaco di Capurso, Michele Laricchia -.Il mio grazie va all'associazione Multiculturita, che ha saputo organizzare con dedizione e professionalità questo magnifico evento. Un grazie particolare va poi al direttore artistico Mirko Signorile, la cui competenza e passione hanno contribuito in maniera decisiva al successo del concorso. Desidero inoltre ringraziare la signora Isabella Romano, moglie del compianto artista capursese Rino Arbore, che con il suo supporto e la sua partecipazione ha dato un valore aggiunto all'iniziativa. Grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a questo successo. Insieme, continuiamo a promuovere la cultura e la musica nel nostro amato paese”.

La due giorni sarà un momento importante per la comunità di Capurso, che vedrà protagonista non solo la musica ma anche la promozione del territorio. Circa un migliaio le persone che arriveranno in paese, tra studenti e accompagnatori. A loro sono riservate anche visite guidate nei più importanti luoghi culturali della città, tra cui il nuovo Museo “Madonna del Pozzo – Experience”, le chiese e il centro storico. Il tutto grazie anche al prezioso aiuto delle associazioni locali, del servizio civico e degli operatori della città che si occuperanno della logistica di tutto l’evento.

“Già in passato per diversi anni abbiamo organizzato un concorso europeo di musica jazz, ma con il premio Rino Arbore abbiamo voluto incentivare i giovani e portare avanti lo sviluppo delle sinergie in ambito musicale nel nostro territorio. Siamo davvero soddisfatti del grande numero di partecipanti che abbiamo registrato già in questa prima edizione - commenta Giacomo Santorsola, presidente associazione Multiculturita -. Ogni attività che svolgiamo ha come obiettivo la valorizzazione del territorio, ed è per questo motivo che ringrazio tutti quelli che si stanno impegnando insieme a noi per la riuscita del premio. Un grazie va anche al Rettore e ai frati del Santuario che ci stanno offrendo la loro ospitalità”

Legato a doppio filo con il concorso c’è poi la 2° Edizione del concerto Tributo RINO ARBORE, in programma il 23 giugno 2024 nel Parco comunale Sandro Pertini di Capurso dove i vincitori del concorso potranno esibirsi accanto a numerosi artisti del panorama jazzistico pugliese.

E non finisce qui. Il Premio, nato quest’anno, farà anche da preludio alla XXII edizione del Multiculturita Summer Festival ideato dall’associazione Multiculturita che questa estate, dal 18 al 20 luglio, porterà grandi protagonisti della musica nella cornice della Reale Basilica di Maria SS. Del Pozzo di Capurso. L’appuntamento è il 18 luglio con Max Gazzè e il suo “Amor Fabulas - Interludio”; il 19 luglio con Russell Crowe e il 20 luglio con i Dire Straits Legacy. I biglietti sono ancora disponibili sul circuito Ciaotickets.it.