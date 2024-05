Il Liceo De Sanctis Galilei di Manduria celebra il centenario della scomparsa di Eleonora Duse

MANDURIA - Il Liceo De Sanctis Galilei celebra il centenario della scomparsa di Eleonora Duse, una delle figure più influenti nel panorama teatrale internazionale e pioniera nel mondo dell'arte drammatica. Il seminario, intitolato "La Divina - Duse 2024", si terrà il 3 Maggio 2024 alle ore 11.15 presso l'Auditorium GalileiL'evento, patrocinato dal Ministero della Cultura e con il sostegno di Undulna, si propone di esplorare il contributo di Eleonora Duse non solo come attrice di straordinario talento, ma anche come simbolo di emancipazione femminile in un'epoca in cui le donne lottavano ancora per ottenere riconoscimenti nel campo artistico e sociale.Il Prof. Pierfranco Bruni, Archeologo Direttore al Ministero dei Beni Culturali, già membro della Commissione UNESCO per la diffusione della cultura italiana all'estero e presidente del Centro Studi “Grisi”, terrà una lezione speciale su Eleonora Duse (1858-1924), scomparsa all’età di 65 anni a Pittsburgh, in America, durante una tournée teatrale. Bruni, anche responsabile del progetto di studio sulle presenze minoritarie in Italia per conto del MiBAC, offrirà una prospettiva unica sull'eredità culturale e artistica della Duse, mettendo in luce gli aspetti letterari del “dusismo” tra Otto e Novecento e i legami con Grazia Deledda, Matilde Serao e la presenza nei testi di Gabriele D’Annunzio. Fornirà infine una comprensione più profonda dell'impatto della Duse nel contesto delle arti performative e del suo ruolo pionieristico come donna nel teatro.Al seminario parteciperanno la Dirigente, Prof.ssa Maria Maddalena Di Maglie e le docenti del Liceo Prof.ssa Ilaria Marzo, Prof.ssa Angela Portulano e Prof.ssa Clara Cardolini Rizzo. Verrà infine proiettato un video inedito sulla vita di Eleonora Duse.Destinatari privilegiati soprattutto gli studenti del quinto anno. In vista dell’esame di stato, questo seminario infatti cercherà di fornire degli approfondimenti che possano tornare utili per raggiungere gli obiettivi della prima prova.sito https://www.desanctisgalilei.edu.it/ mail stampa ufficiostampa@desanctisgalilei.it mail scuola tapc1000a@istruzione.it Instagram: https://www.instagram.com/liceodesanctisgalilei/ BLOG UFFICIO STAMPA: https://azonzotrailibri.blogspot.com