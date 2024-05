Il maestro pizzaiolo Bujo Mustafi in prima linea all’Arcimboldo d’Oro e al Tuttopizza 2024

NAPOLI - Bujo Mustafi è tra gli indiscussi protagonisti del Tuttopizza 2024, il Salone Internazionale della filiera della pizza rivolto a tutti gli operatori e agli appassionati del settore.Il 2024 si riserva un anno ricco di soddisfazioni per il noto maestro pizzaiolo, che lo scorso febbraio ha conseguito il Premio Arcimboldo d’Oro 2024. Infatti, la scorsa settimana, Mustafi ha anche presenziato all’evento ufficiale presso Villa Elisabetta Luxury Events.Presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, Bujo è stato tra i maestri pizzaioli protagonisti della grande squadra di Molino Signetti, con cui vanta una solida collaborazione.Nell’ambito della fiera, le pizze di Mustafi hanno attratto tantissimi visitatori e appassionati: basti pensare, tra i vari gusti, alla prelibata “Francesca - oro di Napoli” con una base composta da salsa di pomodorini gialli, olio EVO, mozzarella, rucola e parmigiano.In uscita, Bujo aggiunge della granella di pistacchio tostato, crema di burrata al profumo di menta e limone con il tocco decorativo di fiori di stagione.“Francesca” è l’emblema del connubio tra la dettagliata conoscenza di prodotti, gusto e creatività.Del resto, lungo e meticoloso è stato il percorso professionale di Bujo Mustafi: “La mansione di cuoco è stata il mio primo lavoro. Ho lavorato anche ad Alba Adriatica e lì entrai in contatto con il mondo della pizza. Mi sono innamorato della figura del pizzaiolo napoletano, così ho deciso di formarmi e variare il mio percorso professionale” racconta Bujo.“Nel 2013 ho deciso di spostarmi in Grrmania: un Paese che sostiene chi ha voglia di mettersi in gioco e crescere dal punto di vista professionale” prosegue.In Germania, Bujo registra un’alta richiesta delle sue consulenze e percorsi di formazione nel mondo pizza: varie sono anche le offerte di gestione di catene e pizzerie. Non a caso, la gestione tecnico-organizzativa di Bujo ha avviato pizzerie sia a Düsseldorf che a Colonia.Quello di Bujo Mustafi è davvero un percorso segnato da concretezza, senso del dovere e dedizione verso un mondo di cui è innamorato e che ha fatto breccia in lui dal primo istante. Un mondo, quello della pizza, in cui Bujo ci riserverà ancora tantissime sorprese.