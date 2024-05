Trinitapoli celebra la Giornata Mondiale dei Bambini con un incontro di calcio speciale

Ore 18:30: Arrivi e accoglienza

Ore 18:45: Partite amichevoli tra gli oratori

Ore 20:15: Preghiera e merenda per i bambini

Ore 20:30: Partita di calcio tra preti e papà

La festa si concluderà con le premiazioni e un momento di convivialità che coinvolgerà tutti i partecipanti della diocesi. I bambini e le bambine, che avranno la possibilità di divertirsi giocando a calcio fin dal pomeriggio, dimostreranno in campo l'importanza dell'amicizia e della gioia di stare insieme.

MICHELE MININNI - In occasione della Giornata Mondiale dei Bambini, Trinitapoli ospiterà un evento sportivo significativo: una partita di calcio tra la squadra diocesana dei preti e quella composta dai mister e papà dei ragazzi frequentanti gli oratori Anspi. L'incontro si terrà martedì 28 maggio alle ore 20:30 presso il campo dell’oratorio Anspi Lauretano, presieduto da Mons. Giuseppe Pavone, parroco della parrocchia B.M.V. di Loreto.La partita vedrà la partecipazione dell’Arcivescovo Mons. Leonardo D’Ascenzo e sarà organizzata dal comitato zonale di Trani, presieduto da Don Francesco Doronzo. Questo evento sportivo, come le edizioni precedenti, mira a promuovere valori positivi attraverso lo sport, in linea con il tema della Giornata Mondiale dei Bambini, istituita per la prima volta da Papa Francesco e caratterizzata dalle parole del profeta Isaia “Tu sei prezioso ai miei occhi” (Is 43,4).Quasi venti preti, inclusi il vicario generale Don Sergio Pellegrini, il vicario per il clero Don Cosimo Delcuratolo, Don Pasquale Quercia e Don Francesco Doronzo, scenderanno in campo per sfidare altrettanti allenatori e genitori dei ragazzi degli oratori. Prima dell'incontro, tutti i partecipanti pregheranno insieme la preghiera dello sportivo, condividendo un momento di riflessione e unione.Il programma della giornata è ricco e coinvolgente: