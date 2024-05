Successo pugliese ai Campionati Italiani Master di Karate: 5 Ori, 4 Argenti e 3 Bronzi

Nicolò Romanazzi (ASD Finix - Castellana Grotte) nella categoria Master A kumite -67 kg

Irene Nuzzo (ASD Budo Kai - Lecce) nella categoria Master B Kata

Simona Urso (ASD Metropolitan - Brindisi) nella categoria Master B +61 kumite kg

Elisabetta Tricase (ASD Bushido Karate - Monopoli) nella categoria Master C kumite -61 kg

Donato Lippolis (ASD Yamada - Noci) nella categoria Master D kumite -67

Michele Schiuma (ASD Sakura Karate – Bari San Girolamo) nella categoria Master D Kata

Gianpiero Borgia (ASD Combat Dragon - Maglie) nella categoria Master A kumite -67 kg

Alessandra Caffio (ASD ActionKarate - Taranto) nella categoria Master B Kata

Paolo D'Ambra (ASD Leone - Foggia) nella categoria Master C kumite -67 kg

Marco Latela (ASD Finix Castellana Grotte) nella categoria Master A kumite -75 kg

Quintina Daniela Caputo (ASD Pro Team - Taranto) nella categoria Master A kumite +61 kg

Antonio Campanale (ASD Kyohan Simmi - Bari) nella categoria Master C kumite +75 kg

Le categorie di età variano dal Master “A” al Master “F”, includendo atleti dai 36 ai 65 anni.



Le categorie di età variano dal Master "A" al Master "F", includendo atleti dai 36 ai 65 anni.

OSTIA - La Puglia si distingue nuovamente nel panorama sportivo nazionale con un brillante risultato ai Campionati Italiani Master di Karate, svoltisi domenica presso il Pala Pellicone sul lido di Ostia, Roma. Gli atleti pugliesi hanno conquistato ben 5 ori, 4 argenti e 3 bronzi, portando a casa importanti riconoscimenti per la regione.I Campionati Italiani Master di Karate sono dedicati agli atleti che hanno compiuto i 36 anni di età, principalmente ex nazionali, maestri di karate e campioni di un recente passato. La competizione rappresenta un'opportunità per dimostrare il proprio valore e la propria esperienza nel mondo del karate.Ecco gli atleti pugliesi che hanno conquistato il podio nazionale: