Lecce, cerimonia di premiazione dei vincitori del bando 'Storie di alternanza e competenze - Edizione 2023'

LECCE - Si è svolta nella mattina di venerdì 3 maggio 2024, nella sala delle conferenze della Camera di Commercio di Lecce, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio "Storie di Alternanza e competenze" – edizione 2023, dedicato agli studenti dei licei, degli istituti tecnici, professionali e ITS Academy. - Si è svolta nella mattina di venerdì 3 maggio 2024, nella sala delle conferenze della Camera di Commercio di Lecce, la cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio "Storie di Alternanza e competenze" – edizione 2023, dedicato agli studenti dei licei, degli istituti tecnici, professionali e ITS Academy.





Si tratta di un’iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Lecce e da Unioncamere, con l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza svolti nell’ambito di PCTO, di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello) realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy su tematiche della transizione digitale, della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del made in Italy e dell’educazione finanziaria e all’imprenditorialità. Questi percorsi formativi di qualità, realizzati con le imprese e gli altri Enti coinvolti, diventano un’esperienza particolarmente significativa per gli studenti e, più in generale, per i giovani, anche attraverso il racconto “reso visibile” delle attività realizzate nel mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro, con uno spazio specifico dedicato al sistema duale italiano e alle attività del Sistema camerale, finalizzate alla certificazione delle competenze acquisite dagli studenti durante i percorsi PCTO nei contesti aziendali.





La cerimonia, presieduta da Mario Vadrucci, Presidente della Camera di Commercio di Lecce, è stata condotta dal Segretario Generale della Camera di commercio, Francesco De Giorgio ed ha visto la partecipazione di Roberta Bertilaccio, referente PCTO – Ufficio scolastico territoriale di Lecce e dei rappresentanti degli Istituti Scolastici interessati, con numerosi studenti coinvolti nei percorsi di Alternanza.





"E’ sempre emozionante incontrare i giovani, confrontarsi con loro e poter ammirare i frutti del loro impegno che raccontano il percorso formativo vissuto concretamente - non solo sui libri, quindi - preparandosi al futuro - ha commentato Mario Vadrucci, Presidente dell’Ente camerale leccese - Abbiamo premiato dei lavori interessanti e ben realizzati, nei quali sono chiaramente espresse svariate competenze in fase di acquisizione o consolidamento, ma anche aspirazioni e valori e, per questo, desidero ringraziare anche i docenti ed i tutor oltre alle imprese che hanno accolto e seguito questi ragazzi, supportandoli nel concretizzare la loro formazione su tematiche anche molto attuali, aggiungendo un tassello importante nel processo di crescita ed una marcia in più nel futuro inserimento nel mondo del lavoro".





La commissione di valutazione ha nominato vincitori i seguenti Istituti/Licei, che si sono aggiudicati un premio in denaro:





 per la sezione Licei:





1° CLASSIFICATO – Liceo "G. Stampacchia" di Tricase

Titolo del progetto: "L’evento video-performativo come promozione del territorio"





Il progetto ha avuto una forte valenza orientativa, ha puntato sulla valorizzazione di luoghi d’arte, emergenze architettoniche e siti archeologici, ma anche sulla valorizzazione della memoria dei personaggi che hanno segnato la storia del territorio, in particolare ha centrato le ricerche sulla figura del Professore Donato Valli. Tutto ciò invitando lo studente a una rilettura di tutto il territorio salentino come aula e come laboratorio, capace di incidere anche sulla modificazione dei comportamenti, nei confronti del proprio ambiente, da scoprire, riscoprire e promuovere e valorizzare attraverso i canali social.





2° CLASSIFICATO – Liceo "G. Palmieri" di Lecce

Titolo del progetto: "Biblioteca di Terra d’Otranto: descrizione e inserimento online dei dati relativi ai manoscritti greci salentini"





Il progetto, realizzato dagli studenti del Liceo, ha contribuito alla scoperta e recupero di parte del patrimonio culturale salentino, costituito dai numerosi manoscritti greci salentini, disseminati in tutto il mondo. I risultati dell’indagine sono stati inserirti sul portale BTO (Biblioteca di Terra d’Otranto), che è collegato a BDSud (Biblioteca Digitale del Sud) e potranno essere costantemente aggiornati e oggetto di ricerche incrociate. Per ogni manoscritto sono state, inoltre, digitalizzate le immagini più significative e sono stati inseriti i riferimenti bibliografici relativi al manoscritto descritto.





3° CLASSIFICATO – I.I.S.S. "F. Calasso" di Lecce

Titolo del progetto: "GendeRespect"





Il progetto ha potenziato le competenze dei partecipanti per le seguenti finalità:

- Informare gli adolescenti sulle tipologie di violenza, le dinamiche che le caratterizzano e l’impatto di tali esperienze su salute, comportamenti e relazioni dei giovani.

- Formare le giovani generazioni che si affacciano al mondo del lavoro, fornendo loro basilari strumenti pratico-operativi, attraverso l’incontro con realtà associative del settore che operano sul territorio.

- Educare al rispetto della persona umana per difendersi dagli stereotipi di genere e prevenire la violenza.





 Per la sezione Istituti Tecnici e Professionali





1° CLASSIFICATO – I.T.E. "A. Olivetti" di Lecce

Titolo del progetto: "Otranto: personaggi e luoghi di un romanzo"





Il progetto, finalizzato alla realizzazione di itinerari turistici sostenibili realizzati con mobilità dolce, alla valorizzazione delle bellezze culturali e naturali e alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche e artigianali del territorio, ha utilizzato i personaggi e i luoghi del libro "L'ORA DI TUTTI" di Maria Corti, per creare un itinerario turistico sostenibile nella Otranto attuale, praticando un turismo lento e di prossimità che ha valorizzato il paesaggio salentino e le risorse artistico-culturali del territorio.





2° CLASSIFICATO – I.I.S.S. "Bachelet" di Copertino

Titolo del progetto: "ConTatto"





Il progetto è dedicato alla fruizione e valorizzazione del Patrimonio Culturale da parte di tutti. Nasce dalla profonda conoscenza del territorio e delle sue barriere culturali. Particolare attenzione è stata prestata a quella parte di popolazione colpita da limitazioni visive, moderate e gravi, che in Italia raggiunge il 21% (Dati ISTAT 2021) e che in Puglia coinvolge circa 4.000.000 persone (dati INPS 21). Ai cittadini con disabilità visiva si aggiungono i turisti non vedenti italiani e stranieri che hanno il diritto di conoscere il patrimonio culturale presente nelle nostre città.

Il progetto proposto ha meritato una menzione "speciale" da parte della Commissione per "la capacità di affrontare e gestire il tema della disabilità nella fruizione dei beni culturali, proporre soluzioni pratiche che tengano conto dello sviluppo dell’inclusività del soggetto disabile in un ambiente dove tutte le diversità vengono valorizzate e dove si assicura dignità e rispetto delle differenze e pari opportunità".





3° CLASSIFICATO – I.I.S.S. "G. Salvemini" di Alessano

Titolo del progetto: "Cura, passione e inclusione sociale"





Il progetto ha rappresentato una sfida che ha aperto nuovi orizzonti, mettendo in pratica le conoscenze e le competenze acquisite nel contesto scolastico. In evidenza la capacità di lavorare in squadra, utilizzando i registri della comunicazione più efficace, rispettando i ruoli delle figure di riferimento. L'esperienza ha contribuito all’acquisizione di nuove competenze e stimoli per un futuro inserimento sociale e lavorativo.





 Per la sezione Istituti Tecnologici Superiori (ITS ACADEMY)





1° CLASSIFICATO – I.T.S. Academy "Turismo e Beni Culturali Puglia"

Titolo del progetto: "Il guest ambassador come figura chiave per un’ospitalità interculturale"





Il progetto è stato un efficace lavoro di squadra tra l’ITS e gli imprenditori salentini illuminati - eccellenze dell’ospitalità alberghiera pugliese - che hanno accettato di investire su giovani talenti; si è concretizzato con un contratto di apprendistato che si è concluso ad agosto 2023, a seguito del quale, l'azienda ospitante, ha scelto di formalizzare un’assunzione a tempo indeterminato.

Il progetto è stato selezionato da Unioncamere, posizionandosi al 2°posto a livello nazionale.





 Per la sezione "Progetti di educazione finanziaria e/o all’imprenditorialità"





1° CLASSIFICATO – I.T.E. "De Viti De Marco" di Casarano

Titolo del progetto: "Educazione all’imprenditorialità: impresa 4.0"





Il progetto ha raggiunto i seguenti obiettivi:

- Stimolare l’autoimprenditorialità

- Incoraggiare attitudini positive come intraprendenza, spirito di innovazione, creatività

- Avvicinare e preparare al mondo del lavoro, presentando modelli e prassi aziendali, ruoli professionali, settori che offrono maggiori opportunità occupazionali

- Rendere più consapevoli verso l’eventuale scelta imprenditoriale.

Si è svolto a scuola all'interno di un'attività laboratoriale. Sono state utilizzate tecnologie come l'intelligenza artificiale, linguaggi di programmazione per la pubblicazione sul web, programmi per la creazione di oggetti 3D.

Il progetto proposto ha meritato una menzione "speciale" da parte della Commissione per "il valore dei contenuti espressi nel percorso PCTO. In particolare, si apprezza l’utilizzo delle tecnologie 4.0, l’analisi socio-economica del territorio realizzata a supporto dell’idea progettuale, nonché l’innovativo stimolo all’autoimprenditorialità come possibile soluzione al mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Le competenze sviluppate sono fonte di sicuro accrescimento degli studenti partecipanti".





2° CLASSIFICATO – I.I.S.S. "G. Salvemini" di Alessano

Titolo del progetto: "Imprese in azione"





Il progetto ha visto la costituzione di mini-imprese a scopo formativo. I partecipanti ne hanno curano la gestione, dal concept dell’idea al suo lancio sul mercato. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti consolidati, ha offerto un’esperienza professionalizzante a stretto contatto con le aziende e il mondo esterno. Per la sua praticità e vicinanza alla realtà, ha agevolato lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali.





3° CLASSIFICATO – I.I.S.S. "L. Da Vinci" di Maglie

Titolo del progetto: "M-App Up the value"





Il progetto è stato caratterizzato dall’interdisciplinarietà dell'esperienza che ha portato il gruppo a raggiungere un buon livello di educazione finanziaria. Il lavoro è stato poi sintetizzato in un video-spot rivolto ai loro coetanei per sensibilizzarli sul fenomeno contraffattivo e sulle conseguenze dell'illecito sulla salute, l'ambiente e sui danni alla società civile.