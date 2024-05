Policlinico: le prestazioni assistenziali INPS collegate all'invalidità civile e alla disabilità

BARI - Il Comitato Consultivo Misto (CCM) del Policlinico di Bari in collaborazione con la Direzione Regionale INPS per la Puglia ha organizzato un ciclo di seminari dedicati alle prestazioni assistenziali legate all'invalidità civile e alla disabilità. Gli incontri si terranno presso l’aula formazione del Padiglione Asclepios (I piano) nei giorni 14 e 23 Maggio 2024.Questi appuntamenti sono parte di un'iniziativa volta a fornire una panoramica completa e aggiornata sulle prestazioni assistenziali erogate dall'INPS in relazione all'invalidità civile e alle condizioni di disabilità.La prima giornata, martedì 14 maggio alle ore 15, si aprirà con i saluti istituzionali del dott. Antonio Sanguedolce, direttore generale del Policlinico di Bari; del dott. Vincenzo Tedesco, Direttore regionale INPS Puglia e dal dott. Gaetano Balena, Presidente CCM.Alla dott.ssa Lucia Paparella, Ufficio Medico Legale INPS Bari, è affidata la presentazione dello sportello informativo INPS sulle prestazioni di invalidità civile ed handicap.La relazione della giornata è affidata alla dott.ssa Alessandra Pentone, che interverrà su: definizione dell’invalidità civile e dell’handicap; il ruolo del CML INPS; l’accertamento sanitario per il riconoscimento del grado di invalidità civile, cecità, sordità, disabilità e handicap, sulla base delle patologie o minorazioni di cui è affetto il richiedente.Giovedì 23 maggio è previsto l’intervento della dott.ssa Silvia Maria Minervini, collaboratore attività successive al primo pagamento INPS Bari, sull’iter per la verifica dei requisiti economici ed amministrativi per l’erogazione delle prestazioni, le prestazioni economiche, la disciplina e requisiti previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili.Concluderà la dott.ssa Dorotea Ciccolella, Responsabile Comunicazione INPS DR Puglia che presenterà il portale della disabilità e i servizi proattivi: QR Code, Disability card, Videoguida interattiva.