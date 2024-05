Internazionali d’Italia a Roma: Passaro eliminato da Borges, Djokovic e Nadal fuori

via Internazionali BNL d'Italia fb

Nel terzo turno degli Internazionali d’Italia a Roma, si sono verificate diverse sorprese e eliminazioni di rilievo che hanno agitato il mondo del tennis.Francesco Passaro, giocatore italiano, è stato eliminato in una partita combattuta contro il portoghese Nuno Borges con il punteggio di 4-6, 7-6, 7-6, in una sfida durata ben 3 ore e 5 minuti. Passaro ha dato il massimo, ma Borges ha dimostrato di essere più solido nei momenti cruciali.Ancora più sorprendente è stata l'eliminazione del numero uno al mondo Novak Djokovic, che ha subito una sconfitta netta per 6-2, 6-3 contro il cileno Alejandro Tabilo. Djokovic, reduce dalla vittoria al Roland Garros, ha dovuto piegarsi di fronte a un avversario determinato e in gran forma.Anche Rafael Nadal, altro grande favorito del torneo, è stato estromesso in modo piuttosto netto dal polacco Hubert Hurkacz, che lo ha battuto con un doppio 6-1, 6-3. Nadal, noto per la sua supremazia sulla terra battuta, non è riuscito a trovare il suo solito ritmo contro un avversario che ha giocato un tennis brillante.Altri risultati significativi includono la vittoria del bulgaro Grigor Dimitrov contro il francese Terence Atmane con il punteggio di 7-6, 6-3, e il successo del russo Karen Khachanov sull’argentino Francisco Cerundoolo con un netto 6-2, 6-4.Inoltre, l'australiano Alex De Minaur ha sconfitto lo spagnolo Roberto Carballes Baena con un duplice 6-3, 6-2, mentre il russo Daniil Medvedev ha superato l'inglese Jack Draper con il punteggio di 7-5, 6-4.In generale, il terzo turno degli Internazionali d’Italia ha visto emergere nuovi protagonisti e ha offerto spettacolo e emozioni agli appassionati del tennis, confermando ancora una volta la natura imprevedibile di questo sport.