Lecce pareggia 1-1 contro il Cagliari: settimo pareggio esterno della squadra salentina

Il Lecce conquista il settimo pareggio esterno in questo campionato di Serie A, terminando con un risultato di 1-1 contro il Cagliari alla "Unipol Domus Arena" nella trentacinquesima giornata di campionato.La partita ha visto il Cagliari minacciare per primo al 9' con Lapadula, ma senza successo. Al 16', una rete di Deiola viene annullata per fallo di mano. Tuttavia, al 26', la squadra di Claudio Ranieri prende il comando con Mina, che segna con un tocco al volo su cross di Gaetano. Poco dopo, al 27', Luvumbo del Cagliari sfiora il raddoppio. Al 44', il Cagliari si ritrova in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Gaetano per un'azione al Var che coinvolge Ramadani.Nel secondo tempo, al 1', Gallo del Lecce non riesce a centrare la porta con una conclusione di sinistro da fuori area. Al 35', Gendrey del Lecce manca di poco il gol di testa. Al 39', il Lecce pareggia grazie a Krstovic, che segna con una girata di destro al volo su assist di Almqvist. Al 40', Baschirotto del Lecce colpisce il palo con un colpo di testa. Al 42', Sansone del Cagliari centra un altro palo con un colpo di testa.Con questo pareggio, il Lecce si posiziona al tredicesimo posto in classifica con 37 punti, mentre il Cagliari si trova al quattordicesimo posto con 33 punti.Nonostante il pareggio, entrambe le squadre mostrano impegno e determinazione, evidenziando un equilibrio di forze durante tutto l'incontro.