Ottavo oareggio esterno del Bari: Cittadella-Bari finisce 1-1

Ssc Bari fb

- Nella trentasettesima giornata di Serie B, il Bari conquista il suo ottavo pareggio esterno della stagione, terminando 1-1 contro il Cittadella al "Tombolato". La partita è stata caratterizzata da momenti di intensa azione e gol che hanno tenuto gli spettatori sulle spine.I padroni di casa, il Cittadella, hanno inaugurato il punteggio al 6' del primo tempo, con un tocco al volo di sinistro di Pittarello su cross di Gerbaudo. Tuttavia, la risposta dei pugliesi non si è fatta attendere: al 16', Nasti ha riportato il Bari in parità con un preciso rasoterra di destro, sfruttando un assist di Acampora. Questo è stato il sesto gol in campionato per l'attaccante dei galletti.La partita è proseguita con occasioni da entrambe le parti: al 25', Pittarello del Cittadella è stato vicino al gol, mentre al 38' Achik del Bari ha sfiorato il bersaglio. Tuttavia, né Sibilli del Cittadella, al 40', né Achik, al 43', sono riusciti a concretizzare ulteriori occasioni.Nel secondo tempo, al 4', Pavan del Cittadella ha salvato la propria porta di testa su un tentativo di Achik. Al 34', Rizza del Cittadella è stato a un passo dal portare la squadra in vantaggio, ma la sua occasione è stata respinta. Infine, al 45', una rete di Magrassi del Cittadella è stata annullata per fuorigioco.Al termine della partita, il Bari si trova al terzultimo posto in zona play-out con 38 punti, alla pari con l'Ascoli. Il Cittadella, invece, occupa la decima posizione in classifica con 46 punti, insieme al Cosenza e al Pisa.