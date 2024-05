Lecce Primavera pareggia 1-1 contro la Roma: vibrante pareggio a San Pietro in Lama

- Nella trentatreesima giornata del campionato Primavera, il Lecce e la Roma si sono affrontati in un incontro ricco di emozioni e colpi di scena, terminato con un pareggio 1-1 a San Pietro in Lama.La partita ha visto il Lecce prendere il controllo del campo fin dall'inizio, con Rares Burnete che è stato vicino al gol per i salentini al 23'. Tuttavia, è stata la Roma a sfiorare il vantaggio al 28', quando Martin Vetkal ha messo alla prova la difesa avversaria con un tiro pericoloso.Proprio quando sembrava che il primo tempo si chiudesse senza gol, il Lecce ha trovato la via del vantaggio al 43' grazie a Till Winkelmann, che ha segnato con un potente tiro destro da fuori area.Nel secondo tempo, la Roma è tornata con rinnovato vigore, cercando disperatamente di rimontare il risultato. Al 9', Leonardo Graziani ha avuto un'ottima occasione per pareggiare, ma non è riuscito a concretizzare. Tuttavia, al 26', la squadra capitolina ha trovato il gol del pareggio grazie a Francesco D'Alessio, che ha segnato con un preciso colpo di sinistro su cross di Pagano. Nonostante diversi tentativi nel finale, incluso un colpo di testa di D'Alessio al 38' che è stato parato, il punteggio è rimasto invariato fino al fischio finale.Con questo pareggio, il Lecce Primavera si posiziona al sestultimo posto in classifica con 38 punti. La squadra affronterà la trentaquattresima e ultima giornata venerdì 17 maggio alle 15 a Monza. I lombardi, terzultimi in classifica con 33 punti, hanno anch'essi ottenuto un pareggio 1-1 contro la Juventus a Vinovo.