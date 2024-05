Taranto-Vicenza: Il match clou del primo turno dei Play Off di Serie C

- Il calcio italiano si prepara ad uno scontro epico mentre Taranto e Vicenza si affrontano nell'andata del primo turno dei Play Off di Serie C. La partita, fissata per oggi alle 20:30 presso lo stadio "Iacovone", promette emozioni e suspense per gli appassionati di entrambe le squadre.Gli Jonici sono determinati a ottenere una vittoria che possa garantire loro un vantaggio solido per il match di ritorno, programmato per sabato 18 maggio alle 20:30 presso lo stadio "Menti". Al contrario, i Veneti puntano a un risultato positivo che possa spingerli avanti verso la qualificazione al secondo turno.Nel Taranto, si prevede che giocatori come Zonta e Ladinetti agiranno come esterni, con Ferrara a dettare i ritmi della squadra nel ruolo di regista. In avanti, gli occhi saranno puntati su De Marchi e Fabbro per creare occasioni da gol.Dal canto loro, nel Vicenza, Ronaldo e Costa sono pronti a imporsi sulle fasce, mentre Tronchin si distinguerà come trequartista, supportando Ferrari e Pellegrini nell'attacco.A dirigere la partita sarà l'arbitro Matteo Centi della sezione di Terni, mentre si prevede che undicimila spettatori affolleranno le tribune, con 300 tifosi giunti appositamente da Vicenza per sostenere la propria squadra.