Levante For 2024: inaugurazione della seconda edizione della manifestazione culturale

Gianni Stea, assessore al Personale della Regione Puglia

Carla Palone, assessora allo Sviluppo Economico del Comune di Bari

Ines Pierucci, assessora alla Cultura del Comune di Bari

Luciana Di Bisceglie, presidente della Camera di Commercio di Bari

Gaetano Frulli, presidente della Nuova Fiera del Levante

Un'Esperienza Immersiva



Levante For 2024 promette di essere un'esperienza immersiva per tutti i partecipanti, offrendo una varietà di attività, stand espositivi, workshop e incontri con ospiti speciali del settore.



Date e Orari



La manifestazione si svolgerà sabato 25 e domenica 26 maggio presso il Nuovo Padiglione della Fiera del Levante. Gli orari di apertura saranno comunicati più avanti.



Partecipa e Scopri la Cultura Pop



Se sei un appassionato di fumetti, giochi da tavolo o cosplay, Levante For 2024 è l'evento da non perdere. Unisciti a noi per un weekend dedicato alla cultura pop e all'intrattenimento!



BARI - Sabato 25 maggio alle ore 10:30, nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, si terrà il taglio del nastro per l'inaugurazione di Levante For 2024, una manifestazione dedicata alla cultura pop e agli appassionati di fumetti, comics, giochi da tavolo e cosplay.Organizzata dalla Nuova Fiera del Levante, Levante For 2024 offre un'opportunità unica per gli appassionati di cultura pop di incontrarsi, condividere interessi e scoprire le ultime novità nel mondo dei fumetti, dei giochi da tavolo e del cosplay.All'apertura di questa seconda edizione, prevista per sabato 25 e domenica 26 maggio, prenderanno parte importanti personalità istituzionali e culturali, tra cui: