Taranto, tornano i 'Giovani in Volo'

TARANTO - Torna anche quest'anno "Giovani in Volo", il più importante progetto del Csv Taranto per la promozione del volontariato con il Terzo settore locale e le scuole secondarie di secondo grado di Taranto e provincia, giunto nell'anno scolastico 2023-2024 alla sua diciassettesima edizione.





Con il progetto "Giovani in Volo" nei mesi scorsi centinaia di studenti e studentesse di diversi istituti scolastici del territorio hanno vissuto un’esperienza di volontariato partecipando a otto percorsi proposti da Enti del Terzo Settore locali.





L’#EVENTOFINALEGIV2024, la giornata conclusiva del progetto si terrà a Taranto venerdì 24 maggio, articolata in due sessioni: la mattutina (dalle ore 9.00) presso l’Aula magna dell’I.T.T. "A. Pacinotti" e la pomeridiana (dalle ore 16.30) presso la Lumsa in piazza Santa Rita.





Dopo i saluti istituzionali, la mattinata inizierà con la performance ‘Manifesto di pace’ di Don Tonino Bello a cura di Teatrominimo APS, per poi proseguire con "Le nostre storie d’amore con il mondo" in cui tutti racconteranno la loro esperienza di volontariato vissuta nei mesi passati con "Giovani in Volo". In seguito i partecipanti saranno poi coinvolti nel laboratorio partecipato “L’amore spacca!”, a cura di Tiziana Ferrittu, formatrice, progettista sociale e counselor.





Al "Pacinotti" oltre 200 tra studenti, studentesse, docenti, nonché volontari e volontarie degli Enti del Terzo Settore del territorio, daranno così vita a una mattinata di incontro, di costruzione di relazioni, di condivisione di esperienze, di riflessione e anche di festa!





L’#EVENTOFINALEGIV2024 proseguirà nel pomeriggio, presso la Lumsa in Piazza Santa Rita e con la collaborazione della stessa Università, con un momento di approfondimento dedicato al rapporto tra i giovani e la comunità locale; con partecipazione libera e gratuita, la manifestazione è rivolta a tutta la comunità: operatori del terzo settore, genitori, educatori, docenti e cittadini.





Dopo i saluti di Francesco Riondino, presidente Csv Taranto, l’iniziativa sarà aperta dall’intervento su "Adolescenti e giovani: come accompagnarli nella complessità dell’oggi?" curato da mons. Antonio Panico, professore associato di Sociologia generale presso la LUMSA e componente Comitato scientifico CSV Taranto ETS, per poi dare spazio alla facilitazione visuale di Marielle Binken e al laboratorio "Le nostre storie d’amore con il mondo" facilitato da Tiziana Ferrittu.





Annunciando l’evento Francesco Riondino ha commentato: «Ancora una volta il Csv Taranto promuove l’incontro tra il volontariato e il terzo settore e il mondo dei giovani delle scuole superiori del nostro territorio. Sin dall’inizio della sua attività il CSV di Taranto ha dato ampio spazio nell’ambito della propria azione alla promozione del volontariato tra giovani e giovanissimi; negli ultimi anni, caratterizzati da una sempre maggiore complessità e da tante incertezze per le nuove generazioni, porta avanti con sempre maggiore determinazione grazie all’incredibile impegno e collaborazione con le organizzazioni del territorio la proposta del volontariato come esperienza significativa capace di contribuire alla crescita dei e delle giovani delle nostre comunità».





Gli otto percorsi di "Giovani in Volo" 2024





- Parliamo "in" teatro, a cura di ANTEAS Taranto APS e dell’Istituto Maria Pia:

- Fotografia: scrittura di luce, a cura di Circolo Fotografico Il Castello ODV e degli Istituti Maria Pia, Liside e Archita;

- Joy experience, a cura di Mister Sorriso ODV ETS con Gruppo Sportivo Delfino ASD APS e dell’Istituto Liside e Archita;

- Cinema e Ambiente, a cura di ELLA APS e dell’Istituto Maria Pia;

- I giovani insieme per i più fragili, a cura di Amici di Manaus ODV e La Mediana APS e degli Istituti Pacinotti e Liside di Taranto;

- In cosa crediamo! a cura di Noi e Voi ODV con Solirunners APS e dell’Istituto Liside;

- I giovani, attori nel mondo del volontariato, a cura di AUSER Grottaglie APS e dell’Istituto Don Milani – Pertini;

- Tra tutela della biodiversità e prova di realtà, a cura di WWF Trulli e Gravine – ODV e dell’Istituto De Ruggieri di Massafra.