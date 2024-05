Molfetta: strategia di Sviluppo locale ed esperienze di successo in tema di sicurezza

MOLFETTA - Sabato 25 maggio alle ore 9.00, nella sala Finocchiaro della Fabbrica San Domenico di Molfetta, la neocostituita società consortile GAL Terre di Mare presenterà la Strategia di Sviluppo Locale, candidata in risposta al Bando regionale per la selezione dei Gruppi di Azione Locale della Pesca.Dopo aver coinvolto soggetti pubblici e privati della filiera della pesca e di altri settori della blue economy, grazie a strumenti partecipativi che hanno coinvolto capillarmente le comunità di Barletta, Bisceglie, Giovinazzo, Margherita di Savoia, Molfetta e Trani, il GAL Terre di Mare, costituitosi ufficialmente il 21 maggio 2024, illustrerà alla cittadinanza il documento di pianificazione elaborato attraverso questo processo partecipativo e le relative opportunità di finanziamento.Durante il convegno, si affronteranno anche temi cruciali come la dignità e la sicurezza del lavoro, presentando esperienze di successo in ambito di sicurezza. Uno degli obiettivi principali della Strategia del nuovo Gruppo di Azione Locale della Pesca è il potenziamento della resilienza delle imprese, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e ridare dignità a un settore minato da politiche ecologiche massimaliste che compromettono la redditività.Tutti gli operatori del settore marittimo-costiero, e non solo, sono invitati a partecipare per conoscere nel dettaglio la Strategia di Sviluppo Locale, elaborata con il contributo di tutti i portatori di interesse locali. L'obiettivo è migliorare il reddito, il contesto sociale e la qualità della vita degli operatori della pesca e della blue economy attraverso uno sviluppo economico circolare.