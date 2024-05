Mostra collettiva 'Non solo donna' all'I.I.S.S. Dell'Aquila-Staffa di Trinitapoli: un'esposizione d'arte e creatività

- Lunedì 6 maggio, a partire dalle 11:30, l'Istituto di Istruzione Secondaria "Dell'Aquila-Staffa" di Trinitapoli sarà il palcoscenico di un evento artistico di grande rilevanza: l'inaugurazione della mostra collettiva dal titolo "Non solo donna". In questa esposizione saranno presentate opere d'arte realizzate dai talentuosi ragazzi del liceo artistico, in collaborazione con l'artista locale Tina Bruno, già docente presso l'Istituto Staffa.La protagonista di questa mostra è proprio Tina Bruno, insegnante di filosofia e storia in pensione, il cui amore per la pittura l'ha accompagnata fin dalla giovinezza. Da giovane, si è dedicata all'arte figurativa, per poi orientarsi verso la pittura astratta, informale e materica negli anni della maturità. La sua partecipazione a questa mostra rappresenta un momento significativo nella sua carriera artistica e un'opportunità per condividere la sua passione con la comunità locale.All'inaugurazione dell'evento sarà presente il prof. Ruggiero Isernia, dirigente scolastico dell'I.I.S.S. Dell'Aquila-Staffa, che offrirà i saluti istituzionali. A tenere i discorsi saranno il prof. Benedetto Valenti, docente presso l'Istituto del piccolo centro ofantino, e la prof.ssa Tina Bruno, rinomata artista ed ex docente dello stesso istituto secondario.L'artista Tina Bruno si è detta entusiasta di esporre le sue opere accanto a quelle dei talentuosi studenti del liceo artistico dell'Istituto S. Staffa, definendo la scuola un luogo amato e significativo nella sua vita artistica.L'evento promette di essere un'occasione straordinaria per celebrare l'arte, la creatività e il talento dei giovani artisti locali, offrendo loro uno spazio importante per esprimersi e condividere la propria visione artistica con la comunità.