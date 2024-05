Serie C: Nicola Canonico rimane presidente del Foggia

Si auspica che Canonico presenti la necessaria documentazione a Firenze nella sede della Lega Pro in tempo utile. Maria Aida Episcopo ha dichiarato: “Chiediamo l’ iscrizione al presidente Canonico, chiedo inoltre agli imprenditori di stare vicino alla squadra, ci sono tanti modi per sostenerla, ad esempio con contributi economici e sponsorizzazioni fondamentali per garantire una campagna acquisti importante”.





L’ assessore allo sport Domenico Di Molfetta ha detto: “ Alla domanda degli imprenditori interessati sulla cedibilità delle quote di Calcio Foggia di Canonico la mia risposta da commercialista è sì. Poi ci sono delle varianti ma secondo me le quote sono cedibili”. Importante potrebbe essere la prossima settimana per risolvere la situazione societaria del Foggia.

Nicola Canonico rimane presidente del Foggia ma c’è preoccupazione per il futuro della squadra pugliese. Sono scaduti i 25 giorni di tempo che Canonico aveva stabilito con la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo per trattare con gli imprenditori interessati ad acquistare il club dauno ma non c’è stata alcuna svolta positiva. Il Foggia dovrà iscriversi al prossimo campionato di Serie C entro il 4 giugno per evitare di scomparire dal calcio professionistico.