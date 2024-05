Palo del Colle, coppia sorprende ladri durante un tentativo di furto: rapida fuga e inseguimento

PALO DEL COLLE - Una tranquilla serata nella periferia di Palo del Colle si è trasformata in un momento di terrore per una coppia che ha fatto ritorno nella propria abitazione, scoprendo due malviventi intenti a svaligiare la loro villetta. I ladri, con il volto coperto e uno zainetto in spalla, sono stati sorpresi sul fatto dai proprietari, che hanno immediatamente lanciato l'allarme.La scena ha subito assunto toni drammatici quando i ladri, scoperti, hanno reagito minacciando la coppia con un bastone prima di fuggire alla ricerca di un riparo. L'episodio ha lasciato i proprietari in uno stato di shock evidente, tanto che è stato necessario l'intervento del 118 per soccorrere la coppia.Fortunatamente, nonostante il momento di paura vissuto, la coppia è riuscita a dare l'allarme alle Forze dell'Ordine, che si sono prontamente attivate per rintracciare i ladri. Grazie alla tempestività della segnalazione, è stato possibile individuare l'auto utilizzata dalla banda, una Ford Focus, già segnalata alle autorità.Un inseguimento è scaturito quando le Forze dell'Ordine hanno raggiunto l'auto dei ladri sulla via per Palombaio. Tuttavia, nonostante gli sforzi delle autorità nell'inseguimento attraverso la campagna, i malviventi sono riusciti a sfuggire, seminando le Forze dell'Ordine.Al momento, le indagini sono in corso per risalire all'identità dei ladri e portarli alla giustizia.