Serie A, il Lecce sfiderà l'Udinese al Via del Mare

Nell’ Udinese agiranno sulle fasce Kamara e Samardzic, trequartista Payero, in avanti Lucca e Success. Arbitrerà Davide Massa della sezione di Imperia. Nella gara di andata i giallorossi pugliesi pareggiarono 1-1 alla “Dacia Arena”. Nell’ ultimo precedente nella massima serie a Lecce, il 28 aprile 2023 i salentini vinsero 1-0 con la rete decisiva realizzata nel secondo tempo al 17’ da Strefezza.

Il Lecce sfiderà domani alle 18,30 l’Udinese al “Via del Mare” nella trentaseiesima giornata di Serie A. I salentini dopo il pareggio 1-1 contro il Cagliari alla “Unipol Domus Arena” dovranno vincere per avvicinarsi alla salvezza e i friulani reduci dal pareggio 1-1 con il Napoli alla “Dacia Arena” cercheranno il successo per lasciare il terzultimo posto in classifica. Nel Lecce giocheranno come esterni Blin e Oudin, regista Dorgu, in attacco Krstovic e Almqvist.