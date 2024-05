'Per tutta la vita | Para toda la vida': una mostra fotografica diffusa per rompere il silenzio sulla violenza di genere

TRIGGIANO - Indagare il lato oscuro delle storie e raccontarlo attraverso l'ironia e il sarcasmo profondo è l'obiettivo di "Per tutta la vita | Para toda la vida", la mostra fotografica diffusa dell'artista argentina Silvia Levenson. Curata da Manuela De Leonardis e con la Direzione artistica di Annalisa Zito della Fondazione Pasquale Battista, questa mostra sarà ospitata nei vicoli del centro storico di Triggiano (BA) dal 4 maggio al 28 luglio 2024.La mostra, inaugurata ieri a Triggiano in Largo del Mercato, è promossa e finanziata dalla Regione Puglia, dal Comune di Triggiano e dalla Fondazione Pasquale Battista nell'ambito della manifestazione “Capaci di Legalità”. Si tiene anche in occasione degli eventi dedicati alla commemorazione dell'agente scelto della Polizia di Stato Rocco Dicillo, vittima di mafia. La mostra gode del patrocinio dell'Ordine degli Architetti PPC di Bari e dell'Accademia di Belle Arti della Città di Bari.La mostra, composta da 16 scatti, presenta opere realizzate da Silvia Levenson con il vetro, un materiale amato dall'artista per la sua natura ambigua, fragile e pericolosa. Le fotografie ritraggono installazioni o sculture ospitate in ambienti domestici, creando un'ambivalenza tra ciò che è e ciò che appare.La mostra si pone come un'opportunità per rompere il silenzio sulla violenza di genere, affrontando temi quali la violenza domestica e le dinamiche delle relazioni. Attraverso il linguaggio dell'ironia e del sarcasmo, Levenson invita gli spettatori a esplorare la vulnerabilità umana esposta alla violenza e all'ingiustizia sociale.La mostra si colloca nell'ambito di un progetto artistico che utilizza gli edifici e gli arredi urbani del centro storico di Triggiano come strutture espositive e di narrazione. Questo progetto, che ha già visto il successo delle precedenti mostre fotografiche diffuse, si propone di coinvolgere attivamente la comunità cittadina nella riflessione sulla violenza di genere.Silvia Levenson, nata a Buenos Aires nel 1957 e residente in Italia dal 1980, ha dedicato la sua carriera artistica a esplorare le relazioni umane e le dinamiche di potere attraverso il medium del vetro. Le sue opere sono esposte in numerose collezioni pubbliche internazionali e musei di prestigio.Attraverso il suo lavoro, Levenson mira a sollevare una riflessione critica sulla violenza contro le donne come fenomeno legato alla violazione dei diritti umani. Utilizzando l'ironia come strumento di denuncia, invita il pubblico a una presa di posizione attiva contro l'ipocrisia e l'omertà che circondano ancora oggi questo tema.La mostra "Per tutta la vita | Para toda la vida" è un'occasione per esplorare le complessità delle relazioni umane e per promuovere un dialogo aperto e onesto sulla violenza di genere nella nostra società.Sito web: www.fondazionepasqualebattista.it Mail: info@fondazionepasqualebattista.it Facebook e Instagram: @fondazionepasqualebattista