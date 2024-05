'Close to you - Celebrating Burt Bacharach': un omaggio musicale a Palazzo Rubino di Triggiano

TRIGGIANO - Sabato 4 maggio, alle ore 21.00, l'associazione Al Nour, sotto la direzione di Angela Cataldo, ha regalato al pubblico di Triggiano (Ba) una serata indimenticabile nel suggestivo scenario di Palazzo Rubino. Il concerto "Close to you - Celebrating Burt Bacharach", eseguito da Badrya Razem, ha deliziato gli spettatori con un'interpretazione unica dedicata a uno dei più grandi compositori della musica americana.Il brano "(They Long to Be) Close to You", scritto da Burt Bacharach ed Hal David, è stato il fulcro di questa straordinaria esibizione. Originariamente registrato nel lontano 1963 da Richard Chamberlain, il brano divenne popolare grazie alla versione dei The Carpenters nel 1970, conferendogli un'importanza internazionale senza precedenti. Nel corso degli anni, sono state realizzate numerose cover, dimostrando il suo impatto duraturo e la sua universalità.Il live proposto da Badrya Razem, una delle più acclamate interpreti pugliesi, ha saputo catturare l'essenza della musica di Bacharach, eseguendo una selezione delle sue più celebri composizioni. L'esperienza offerta è stata un viaggio attraverso le sofisticate armonie jazzistiche e le melodie popolari che contraddistinguono lo stile inconfondibile di Bacharach, trasportando il pubblico in un mondo di emozioni e bellezza musicale.Accompagnata da Nicolò Petrafesa al pianoforte, Antonello Losacco al contrabbasso e Fabio Accardi alla batteria, Badrya Razem ha saputo trasmettere tutta la sua maestria e sensibilità artistica, regalando al pubblico un'esperienza sonora unica, eclettica e coinvolgente.L'obiettivo del progetto è stato quello di diffondere e valorizzare la musica di Burt Bacharach, celebrandone il genio creativo attraverso un'esibizione che ha saputo coniugare tradizione e modernità, eleganza e vivacità, lasciando un'impronta indelebile nei cuori degli spettatori.Badrya Razem, di origine araba ma italiana d'adozione, si conferma come una delle voci jazz più interessanti del panorama nazionale, portando avanti un percorso musicale ricco di collaborazioni prestigiose e di successi. Il suo talento, unito alla maestria dei musicisti che l'accompagnano, ha reso questo concerto un momento indimenticabile per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di assistervi.