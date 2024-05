Play Out Serie C: Monopoli e Virtus Francavilla pareggiano 1-1 all'andata

- Nella prima partita dei Play Out del girone C di Serie C, il Monopoli ha pareggiato 1-1 contro la Virtus Francavilla Fontana alla "Nuovarredo Arena". La sfida è stata caratterizzata da momenti di grande tensione e equilibrio, con entrambe le squadre determinate a ottenere un risultato positivo per la propria permanenza nella categoria.Nel primo tempo, De Risio della Virtus Francavilla ha sfiorato il gol all'11', mentre Sosa del Monopoli ha cercato la rete al 24'. Al 41', Grandolfo della squadra di Roberto Taurino ha mancato di poco l'occasione per sbloccare il punteggio con un colpo di testa.Nella ripresa, Sosa del Monopoli è stato nuovamente pericoloso al 7', ma non è riuscito a centrare la porta. Al 16', però, è stato proprio Sosa a portare in vantaggio il Monopoli con un colpo di testa su cross di Viteritti. Nonostante i tentativi della Virtus Francavilla di pareggiare, è stata solo al 95' che Monteagudo ha trovato il gol del pareggio di testa, su assist di Macca.La gara di ritorno è fissata per domenica 19 maggio alle 20:30 al "Veneziani". Il Monopoli dovrà ottenere una vittoria o un pareggio per garantirsi la permanenza in Serie C, mentre la Virtus Francavilla Fontana sarà determinata a vincere per evitare la retrocessione in Serie D. Al termine della fase regolare del campionato, il Monopoli si è classificato al diciassettesimo posto, mentre la squadra di Alberto Villa si è piazzata al diciottesimo posto.