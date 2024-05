Puglia: nasce la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile

LECCE - Questa mattina è stata siglata pubblicamente la nascita della "Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile della Puglia" (RUS Puglia).Per la prima volta, le cinque Università pugliesi - l'Università di Bari "Aldo Moro", l'Università del Salento, l'Università di Foggia, il Politecnico di Bari e l'Università LUM "Giuseppe Degennaro" - hanno unito le forze per creare una rete regionale di coordinamento dedicata allo sviluppo sostenibile.I Magnifici Rettori, rispettivamente il Prof. Stefano Bronzini, il Prof. Fabio Pollice, il Prof. Lorenzo Lo Muzio, il Prof. Francesco Cupertino e il Prof. Antonello Garzoni, hanno firmato l'accordo interuniversitario questa mattina, 14 maggio, presso la Sala Rettorato del Palazzo Ateneo dell’Università di Bari.La "RUS Puglia" sarà parte integrante della Rete nazionale delle Università per lo Sviluppo Sostenibile ("RUS"), istituita nel 2017 e composta attualmente da 86 Università italiane.Questa iniziativa rappresenta un'importante novità, poiché finora solo cinque regioni (Piemonte, Lombardia, Campania, Abruzzo e Toscana) sono riuscite a creare una RUS regionale, permettendo alle Università di lavorare in sinergia per promuovere strategie di sviluppo sostenibile anziché operare singolarmente. La Puglia si aggiunge ora a questa lista, dimostrando un impegno concreto verso la sostenibilità ambientale e sociale.