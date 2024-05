Quando la musica diventa sostenibile: il calendario di eventi artistici di Masseria Torre Maizza con madrina d'eccezione Helen Mirren

20 giugno: Una rappresentanza degli allievi dell'Accademia Celletti in concerto per pianoforte e voce con "Il Belcanto, da Handel a Bellini: la storia del Festival della Valle d'Itria";

6 luglio: Il ritmo dell'artista britannico Ray Gelato accompagnato in jam session dai sassofoni di The Giants in “The Godfather of Swing” - in partnership con l’edizione 2024 di Bari In Jazz Festival;

12 luglio: Esclusiva preview in partnership con la 50a ed. del Festival della Valle d'Itria con live medley dei protagonisti che si esibiscono tra pianoforte e voce;

26 luglio: Il pianista brasiliano Amaro Freitas, tra i massimi esponenti del jazz brasiliano, accompagna gli ospiti nella cornice della suggestiva piscina della masseria - in partnership con l’edizione 2024 di Bari In Jazz Festival;

8 agosto: Il cantautore carioca Leo Middea nel concerto serale al Lido Bambù - in partnership con l’edizione 2024 di Bari In Jazz Festival.

Accanto alla musica, gli ospiti potranno apprezzare anche l'arte contemporanea grazie alla collaborazione con la Galleria Deodato Arte, che proporrà una selezione di capolavori ispirati alle armonie della musica e ai sapori del cibo.



Per gli ospiti di Masseria Torre Maizza, la stagione 2024 sarà un'esperienza unica, caratterizzata da una miscela di arte, musica e impegno per la sostenibilità ambientale, testimoniata dalla donazione di parte del ricavato delle iniziative a favore della onlus “Save the Olives”.



Per maggiori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare la Conciergerie di Masseria Torre Maizza.

SAVELLETRI DI FASANO - In un’iniziativa volta a promuovere la sostenibilità e la tutela del territorio pugliese, Masseria Torre Maizza, indirizzo pugliese di Rocco Forte Hotels, ha annunciato un calendario di eventi artistici eccezionali, con parte dei proventi destinati alla onlus "Save The Olives", guidata dalla sua madrina, l'attrice premio Oscar Helen Mirren.Immersa nell’incantevole scenario di un uliveto risalente al XV secolo, Masseria Torre Maizza si propone come promotrice di una sinergia filantropica senza precedenti, unendo artisti e performer per sostenere la salvaguardia degli ulivi pugliesi minacciati da un parassita.Il calendario degli eventi per la stagione 2024 include una serie di concerti e performance artistico-musicali, tra cui spiccano: