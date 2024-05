Radio Norba Cornetto Battiti Live: il festival musicale dell’estate italiana approda su Canale 5

COLOGNO MONZESE - Dopo il grande successo delle ultime edizioni trasmesse su Italia 1, il festival musicale estivo più amato dagli italiani, "Radio Norba Cornetto Battiti Live", sbarcherà su Canale 5 a luglio. Questo segna una svolta significativa per la kermesse, portando con sé un’ondata di eccitazione per gli appassionati di musica di tutto il paese.Alla conduzione dell’edizione 2024, per la prima volta, ci sarà Ilary Blasi, affiancata da Alvin e con la partecipazione speciale di Rebecca Staffelli. Il team di conduttori promette di portare freschezza e dinamismo al programma, coinvolgendo il pubblico in una serie di serate indimenticabili.Come di consueto, "Radio Norba Cornetto Battiti Live" si svolgerà nelle più suggestive piazze della Puglia, offrendo una cornice unica e affascinante per le esibizioni. Il festival è noto per la sua capacità di riunire sul palco i migliori artisti del panorama musicale italiano e internazionale, garantendo spettacoli di altissima qualità per i presenti e i telespettatori.La regia della kermesse è affidata a Luigi Antonini, che con la sua esperienza e creatività assicurerà una produzione impeccabile e coinvolgente. Gli spettatori possono quindi aspettarsi una serie di serate all'insegna della grande musica, con performance emozionanti e momenti indimenticabili."Radio Norba Cornetto Battiti Live" continua a essere un punto di riferimento per l’intrattenimento estivo, capace di catturare l'attenzione e l'affetto del pubblico grazie a un mix perfetto di location suggestive, conduzione brillante e musica straordinaria. L'appuntamento su Canale 5 è quindi imperdibile per tutti gli amanti della buona musica e dello spettacolo.