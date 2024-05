Tifoso tarantino minaccia studenti baresi per le sciarpe del Bari: emesso Daspo Urbano

TARANTO - Uno spiacevole incidente si è verificato nei vicoli della città vecchia di Taranto, quando un tifoso di 44 anni ha minacciato alcuni studenti baresi in gita e il loro professore per aver indossato le sciarpe biancorosse del Bari. La scena, resa ancor più deplorevole dall'età degli studenti coinvolti, è stata ripresa dai telefonini e ha rapidamente fatto il giro dei social media.Il tifoso ha costringendo gli studenti a togliersi le sciarpe, dopo averne presa una dalle mani di uno di loro e gettata per terra. Le sue parole, riportate dai presenti, hanno evidenziato la sua richiesta di "rispetto per la nostra città", sottolineando che non sarebbe mai venuto a Bari con la sciarpa del Taranto.Fortunatamente, il caso è stato portato all'attenzione del Questore di Taranto, che ha considerato il comportamento dell'uomo particolarmente violento. In risposta, è stato emesso un Daspo urbano della durata di due anni, che impone al tifoso il divieto di accedere alle aree di parcheggio di autovetture, pullman e altri mezzi di trasporto nel raggio di 500 metri dal perimetro esterno dell’impianto sportivo.L'episodio sottolinea l'importanza della tolleranza e del rispetto reciproco tra le comunità sportive, e la necessità di affrontare con fermezza comportamenti violenti o discriminatori che minano la convivenza civile e il buon senso.