‘Road to Battiti’, Annalisa e Tananai a Giovinazzo domenica 2 giugno. Sollecito: 'Giovinazzo torna sulla ribalta nazionale'

GIOVINAZZO - ‘Road to Battiti’, torna a Giovinazzo con due cantanti d’eccezione. Saranno Annalisa e Tananai a far ballare il pubblico domenica 2 giugno, in piazza Vittorio Emanuele II. Lo spettacolo, condotto da Ilary Blasi e Alvin, avrà inizio alle ore 18.00 e andrà avanti fin quando nello studio mobile della radio del sud non arriveranno i due artisti per le interviste. Al termine, l’esibizione sul cuore di “Road to Battiti”, dove canteranno entrambi due canzoni per la “performance on the road” che sarà successivamente trasmessa in una delle cinque puntate del Radio Norba Cornetto Battiti Live.Quest’anno il programma sarà trasmesso su Canale 5, la rete ammiraglia del gruppo Mediaset.Tananai è in radio da settimane con “Veleno”, brano arrivato dopo un anno da pro-tagonista che lo ha visto in top10 nella classifica Fimi degli album più venduti del 2023 con “Rave, Eclissi” (doppio disco di platino) e #5 nella classifica dei singoli più acquistati con “Tango” (quintuplo disco di platino).Annalisa continua a vivere un periodo d’oro. E’ l’artista femminile più certificata dell’era Fimi. Un successo inarrestabile, dal settembre 2022, con l’uscita di “Bellissima“, fino ad oggi, con il brano sanremese “Sinceramente”, passando per “Mon amour” ed oggi radio con “Istinto animale”, il pezzo di Don Joe che la vede al fianco di Guè ed Ernia.“Abbiamo accolto la proposta della Fono Vi.Pi. con grande entusiasmo, sull’onda di quell’indimenticabile entusiasmo che l’anno scorso coinvolse l’intera città e non solo” – spiega il sindaco Michele Sollecito- “ Portiamo Giovinazzo sulla ribalta nazionale sapendo che si tratta di un’occasione irripetibile. Moltissimi ricorderanno le immagini straordinarie della nostra città rimbalzate sui televisori di migliaia di persone sparse in tutta Italia, nessun’altra operazione commerciale ci permetterebbe di fare una diffusione del genere. Siamo convinti che il marketing più giusto per la nostra città debba passare dai grandi eventi, soprattutto musicali, perché si sa che la musica ha in sé una capacità comunicativa unica e impareggiabile”.