'Road to Battiti' arriva a Gravina e Galatina con The Kolors e Angelina Mango

GRAVINA IN PUGLIA - Prosegue il tour di "Road to Battiti", l'evento di avvicinamento al famoso "Radio Norba Cornetto Battiti Live", che dopo le tappe di Foggia, Brindisi e Ostuni, approda questo weekend a Gravina in Puglia e Galatina.Sabato 18 maggio, in piazza Giuseppe Pelliciari a Gravina, sarà il turno dei The Kolors, la band italiana attualmente in radio e negli store digitali con il singolo "Karma", brano che anticipa l'Estate 2024. Il brano sarà anche la colonna sonora degli spot pubblicitari di Cornetto per la prossima estate. Con influenze degli A-ha e di Michael Sembello, "Karma" promette di diventare un altro successo estivo per la band dopo i grandi successi dello scorso anno.Domenica 19 maggio, invece, la piazza Dante Alighieri a Galatina ospiterà la vincitrice dell'ultimo Festival di Sanremo, Angelina Mango, che si è recentemente esibita anche all'Eurovision Song Contest 2024 a Malmö. Il brano "La Noia" ha frantumato record su record, consolidando il successo della cantante lucana, già nota per i successi estivi come "Ci pensiamo domani" e "Che t'o dico a fa'".Entrambi gli eventi, parte del "Road to Battiti", godono della media partnership di "Tv Sorrisi e Canzoni", che seguirà il tour con incontri dedicati al pubblico e contenuti speciali su diverse piattaforme.Lo spettacolo inizierà alle 18 con dj e animatori che intratterranno il pubblico con la migliore musica del momento. Seguiranno le interviste in diretta radiofonica e televisiva, e infine le esibizioni di The Kolors sabato e Angelina Mango domenica, che saranno registrate e trasmesse successivamente in una delle puntate di Battiti.L'accesso agli eventi è gratuito, fino al raggiungimento delle capienze consentite.