Regione Puglia: attivazione del Numero Unico di Emergenza Europeo 1-1-2 nei distretti di Lecce e Taranto

BARI - A partire da domani, martedì 14 maggio, le chiamate di emergenza provenienti dai distretti telefonici 0832 (Lecce), 0833 (Gallipoli), 0836 (Maglie) e 099 (Taranto) verranno gestite attraverso il Numero Unico di Emergenza europeo 1-1-2 (NUE 112).Ciò significa che per qualsiasi richiesta di soccorso sarà necessario comporre il numero 1-1-2, e la risposta sarà fornita dalla Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 1-1-2, facente parte della Struttura Speciale regionale di avviamento del NUE, che è incardinata nel Dipartimento Protezione Civile della Regione Puglia. Gli attuali numeri 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso Sanitario) e 1530 (Emergenza in mare) rimarranno attivi, ma le chiamate saranno gestite dalla Centrale Unica di Risposta (CUR NUE) 1-1-2, che opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e assegna le chiamate agli Enti (centrale di risposta di secondo livello) competenti per l'intervento di soccorso.Il Servizio NUE 1-1-2 rappresenta il Numero Unico di Emergenza Europeo e offre diverse caratteristiche, tra cui la gratuità della chiamata, l'accessibilità da qualsiasi terminale e per gli utenti disabili, il servizio multilingua e tecnologie che consentono una più accurata localizzazione delle chiamate. Inoltre, è possibile effettuare chiamate di soccorso tramite l'app denominata "WHERE ARE U", disponibile per il download dagli store online, che consente una geolocalizzazione più precisa ed è adatta anche per le chiamate di utenti sordi o mute.Entro il prossimo 28 maggio, il Servizio NUE, già attivo nei distretti telefonici di Bari, Brindisi, Foggia e San Severo dal mese di aprile, coprirà l'intera regione Puglia.