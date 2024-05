San Cesario di Lecce, il 16 e 17 maggio nuovo appuntamento con 'L'isola Degli Animali'

SAN CESARIO DI LECCE (LE) - Dopo il successo dei primi appuntamenti, prosegue giovedì 16 e venerdì 17 maggio, alle ore 17.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, lo spettacolo "L’isola Degli Animali" pensato e proposto da Astràgali Teatro per favorire l’accesso ai luoghi e alle attività culturali di tutte le fasce della cittadinanza, avendo particolare cura delle persone fragili e delle comunità più emarginate. - Dopo il successo dei primi appuntamenti, prosegue giovedì 16 e venerdì 17 maggio, alle ore 17.30, presso la Distilleria De Giorgi di San Cesario di Lecce, lo spettacolo "L’isola Degli Animali" pensato e proposto da Astràgali Teatro per favorire l’accesso ai luoghi e alle attività culturali di tutte le fasce della cittadinanza, avendo particolare cura delle persone fragili e delle comunità più emarginate.





La pièce teatrale si ispira alle "Epistole degli Ikhwan al-Safa", un testo della tradizione araba molto conosciuto in tutto il Mediterraneo e il Vicino Oriente nel Medioevo e nel Rinascimento, e rappresenta un potenziale strumento efficace per soddisfare la forte e attuale necessità di una società inclusiva e capace di valorizzare le differenze. L’opera consente di ascoltare ‘le voci degli animali’ che, fino ad allora liberi, intentano un processo contro gli uomini per chiedere spiegazioni della loro presunta superiorità.





Questa rivisitazione teatrale, in una prospettiva ecologica e sensibile del mondo, permette l’approccio a un lavoro importante per molte delle comunità locali, promuovendo una riflessione critica sulla società contemporanea, nella quale c’è assolutamente bisogno di una riappacificazione con il territorio e gli esseri umani e animali che lo coabitano.





Partendo dalla ricerca di nuovi modi di coinvolgimento del pubblico e considerando l'arte come veicolo principale per l'incontro, il confronto, il rispetto e la valorizzazione della diversità, il progetto, infine, tenta di connettere il grande valore che sia le fiabe che il teatro sociale hanno nell’inclusione dei soggetti più fragili.





"L’isola degli animali" è un progetto di Astràgali Teatro sostenuto dalla Fondazione Puglia attraverso il Bando "Arte, attività e beni culturali" 2023. Ingresso libero.