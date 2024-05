Cisternino, martedì 21 maggio workshop sul cinema sperimentale con Giuseppe Gimmi al Jan-net

- Proseguono gli eventi: martedì 21 maggio alle ore 18:30, presso il Jan-net in Via XXIV Maggio n. 6, nell'ambito del progetto Galattica, si terrà un laboratorio di cinema sperimentale con Giuseppe Gimmi, autore di cortometraggi.Per quel che riguarda il laboratorio, si rivolge ai ragazzi che fanno musica, teatro, danza, che si interessano di pittura, architettura e di ogni forma d'arte, ma anche a chi vuole semplicemente conoscere cose nuove e arricchirsi. Lo scopo del laboratorio è unire le diverse forme d'arte e capire il cinema come linguaggio che esprime la nostra interiorità e il nostro animo.Si proietterà il cortometraggio "Per le vie del Paradiso" e si parlerà di "Anima e sogno" prendendo spunto dal lavoro proiettato. Si spiegherà cosa è il cinema sperimentale e si proietterà infine l'ultimo cortometraggio "Al di là dell'ombra".