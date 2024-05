San Pietro Vernotico, sabato 11 maggio aprono le 'Officine del Sapere 3.0'

- Sabato 11 maggio alle ore 18:30, l'ex asilo Collodi in via Cuneo a San Pietro Vernotico rinasce come fulcro di attività culturali, formative e di scambio per cittadini e aziende del territorio. Lo spazio interculturale ritorna a vivere con lo stesso nome del progetto presentato alla Regione Puglia - "Officine del Sapere 3.0" - al fine di dare continuità alla finalità pensata circa 15 anni fa per questa struttura del territorio.