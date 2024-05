Serie C: Domenico Giacomarro non riconfermato come allenatore dell'Altamura per la prossima stagione

L'allenatore dell'Altamura, Domenico Giacomarro, non guiderà la squadra nel prossimo campionato di Serie C. Nonostante una stagione incredibile che ha visto la squadra conquistare una inaspettata promozione, Giacomarro e la società pugliese non sono riusciti a trovare un accordo per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno. Le divergenze sui moduli di gioco per la prossima stagione sembrano essere state il punto di rottura tra l'allenatore e il presidente della società, Filippo Di Renzo.Giacomarro ha espresso il suo rammarico: “È stata una stagione incredibile, abbiamo vinto un campionato impensabile. Ringrazio tutti: presidente, dirigenti e tifosi. Mi dispiace non rimanere ad Altamura, la Serie C è fondamentale per questa squadra”.Il presidente Di Renzo, intanto, dovrà affrontare un altro importante compito: incontrarsi con il sindaco di Altamura, Vitantonio Petronella, per discutere dei lavori di ristrutturazione necessari per adeguare lo stadio “Tonino D’Angelo” alle normative della Serie C. L'obiettivo è completare i lavori entro la fine di agosto o i primi giorni di settembre, per evitare di giocare le prime partite interne in campo neutro, lontano da Altamura.La decisione di non confermare Giacomarro lascia un vuoto significativo nella guida tecnica della squadra, che ora dovrà cercare un nuovo allenatore in grado di portare avanti il progetto sportivo nella nuova sfida della Serie C.